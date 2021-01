Божана Кацарова, която спечели кулинарното шоу "Мастър шеф", претърпя пълна метаморфоза.

Известната кулинарка смени попрището си и подхвана собствен бизнес, реши да смени и гаджето си, а изглежда и гардеробът й е обновен, тъй като не можем да я познаем с новите й маркови тоалети.

Тези дни тя пусна снимка, с която доста изненада почитателите си. На нея е по сутиен и доста секси, което досега като че ли никой не беше забелязал. По време на риалити форматите Божана бе леко закръглена и не попадаше в графата на секссимволите, но изглежда е взела мерки и е станала доста фина.

"Без да съм многословна, искам да ви пожелая страхотно изкарване на новата година, независимо дали ще празнувате или не, дали ще се ангажирате с фестивни активности, dress up or no dress up .... аз лично смятам, че нотка домашно веселие не би навредило никому, напротив", пише Божана в социалните мрежи.

"Преди всичко се надявам, че сте заобиколени от любимите си хора и сте здрави. Всичко останало е просто мода", допълва тя.