Помните ли Шарлот от Сексът и градът? Вижте я без грим...

Кристин Дейвис си навлече много критики покрай начина, по който изглежда в продължението на сериала "Сексът и градът"

Много зрители обвиниха 59-годишната актриса, че в епизодите на "И просто ей така..." е прекалила с ботокса, опъването на бръчки, силикон и какво ли още не.

Сега обаче тя успя да обърне негативните коментари в положителни, след като качи снимка без капка грим в личния си "Инстаграм", пише dir.bg.

Kristin Davis, 59, is praised for a natural look as she goes makeup-free... a year after she was 'ridiculed' for facial fillers which she has since dissolved https://t.co/uyJ31TS7mY pic.twitter.com/nl2Evm0kEd