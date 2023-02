Приянка Чопра ни връща в 90-те. Преди няколко дни актрисата показа част от нейната фотосесия Bulgari, разкривайки нова прическа, очертаваща лицето. Чопра, който преди това имате коса с дължина до раменете, даде на прическата "Рейчъл" модерна актуализация с накъсани слоеве, извити във формата на С, пише jenite.bg. "When the glam is so fun you gotta go out.", написа тя под снимките.

Създадена от фризьорката Бриджит Брагер, новата прическа на Чопра много наподобява емблематичната прическа на Дженифър Анистън в хитовия сериал "Приятели". Подобно на тази на Рейчъл Грийн, новата коса на Чопра е със средна дължина, с рамкиращи лицето слоеве и акценти, които контрастират с тъмнокафявия ѝ цвят на косата. Но за разлика от известната визия от "Приятели", косата на Чопра е разделена на път по средата на главата.

View this post on Instagram A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

Нейният естествен, бляскав грим пък е създаден от Мери Филипс, която работи с хора като Дженифър Лопес, Кендъл Дженър и Хейли Бийбър.

Модерните възприятия на прическа "Рейчъл" са популярни през последните няколко месеца. Виждаме прически със степени и с С-образна форма навсякъде в TikTok, както и на любимите ни знаменитости.

Чопра не променя често прическата си, но обича да експериментира с грима и ноктите си. Наскоро Чопра беше забелязана с V-образен френски маникюр, поставяйки свой собствен акцент върху класическия маникюр. Да не говорим, че тя не се страхува да изпробва смел грим като очна линия с три разклонения.