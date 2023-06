Когато става въпрос за изкуствен интелект, сър Пол Маккартни разкри интересна информация относно "последната песен" на Бийтълс.

В интервю за Би Би Си легендарният музикант и бивш бийтъл е попитан за изкуствения интелект и как той е бил използван, за да накара гласа му да звучи по-млад - и да възкреси гласовете на колегите си от групата Джон Ленън и Джордж Харисън, починали съответно през 1980 и 2001 г.

И разкри, че благодарение на технологията ще има "нова" мелодия на "Бийтълс".

"Когато дойдохме да направим това, което ще бъде последният запис на "Бийтълс" - това беше демо, което Джон имаше, върху което работихме и току-що го завършихме, то ще бъде издадено тази година - и успяхме да вземем гласа на Джон и да го изчистим чрез този изкуствен интелект", каза Маккартни. "Така че след това успяхме да смесим записа, както обикновено се прави."

Макар че Маккартни не е прекарва много време в интернет, той каза, че е наясно, че изкуственият интелект се използва, за да се правят неща като това Ленън да изпее една от песните му - което според него е "малко страшно". "Това е нещо, с което всички ние в момента се занимаваме и се опитваме да се справим", каза Маккартни.

Според Маккартни изкуственият интелект е бил използван, за да се изолира гласът на Ленън от демо запис за режисирания от Питър Джаксън 2021 документален филм "The Beatles: Get Back" за създаването на албума на Бийтълс от 1970 г. "Let It Be".

Изкуственият интелект има "добра и страшна страна", каза Маккартни, така че "просто трябва да видим докъде ще доведе това".