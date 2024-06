Почина легендарен актьор от „Бодигард“ и „Нощ в музея“

Бил Кобс, виден американски актьор с роли в повече от 150 филма и телевизионни предавания, почина във вторник на 90-годишна възраст, съобщиха Ройтерс и АП, позовавайки се на семейството му.

„Любим партньор, голям брат, чичо, заместващ родител, кръстник и приятел, Бил наскоро и щастливо отпразнува 90-ия си рожден ден, заобиколен от скъпи близки“, написа брат му Томас Кобс във Фейсбук, като добави, че актьорът е починал „спокойно“ в дома си в Калифорния.

С кариера, започваща от 70-те години на миналия век, Кобс има роли във филми като „Бодигард“ (1992 г.) с Уитни Хюстън и Кевин Костнър и „Нощ в музея“ (2006 г.) с Бен Стилър. Има и малка роля в хитовия сериал на HBO „Семейство Сопрано“. През 2020 г. Кобс печели награда „Еми“ за участието си в канадското детско предаване „Дино Дана“.

Кобс, който е роден в Кливланд, Охайо, служи във Военновъздушните сили на САЩ в продължение на осем години, преди в крайна сметка да започне актьорската си кариера на 36 години.

