Победителят в "Капките" с тежко разкритие за денонощни...

Победителят от първия сезон – Рафи, отново стана първи във втория лайв на „Като две капки вода“ – сезон 9 All Stars. Арменецът призна, че горещите танци на Бритни Спиърс са му коствали денонощни тренировки у дома заедно с приятелката му. Журито беше единодушно, че изпълнителят за пореден път е показал своя голяма потенциал.

Специални гости в публиката бяха Елвира Георгиева, дует Ритон, Драгомир Драганов и Ваня Щерева.

От джаза на 60-те Милица Гладнишка влезе в едно от култовите парчета на 90-те с песента No Limit на 2 Unlimited.

Изпълнението ѝ в компанията на Етиен Леви постави силен старт на втория лайв, който отново показа неограничените възможности на хумора, музиката и артистичната изява.

Следващото звездно превъплъщение e на Рафи Бохосян, който се преобрази в секссензацията на 90-те Бритни Спиърс и изпълни хитовата ѝ песен Slave 4 U.

"Това е една от любимите ми песни на Бритни, най-трудно ще ми бъде да пъшкам и пея като жена. Трудно, но не и невъзможно", сподели той.

"Много приятно съм изненадан", коментира Фънки. "Феноменално изпълнение. Възхитен съм", допълни Юлиан Вергов.

Малко по-късно Поли Генова получи подкрепата на дует Ритон за имитацията на двойния образ.

„Когато човек е талантлив, той е талантлив във всичко, което прави!“ беше високата оценка на Катя и Здравко, които респектираха и вдъхновиха Поли Генова.

С огромни подплънки Къци се преобрази в Ицо Хазарта от рап парчето „Гладен“, а сцената се превърна в истинско угощение.

В образа на Дейвид Лий от Van Hallen, Софи Маринова предизвика усмивки и противоречиви оценки сред журито.

Певицата призна, че най-голямото ѝ желание е било да получи одобението именно от рок мастъра – Фънки.

„Английският ми е труден, така че ще трябва да се постарая! Много енергия има този човек! Близките ме предупреждават да внимавам да не падна на сцената!“, споделя тя. "Изключително приятно съм изненадан!", категоричен бе Фънки след изпълнението.

Образът на Шърли Беси за първи път получи свое място на сцената на шоуто, а за неговото автентично представяне се погрижи Фики.

А Михаела Маринова влезе в образа на Веселин Маринов с песента „Лятна жълта рокля“.

„Това е персонаж, много различен от мен. Трудно се играе мъж, особено ако е Веселин Маринов. Ще се опитам да покажа тази любов на публиката и да се раздам като него“, сподели тя.

Минути преди да излезе на сцената, Михаела Маринова сподели, че макар образът на Веселин Маринов да е много далечен от нея, това, което ги сближава е позитивното излъчване. То се оказа и ключът към изпълнението ѝ.

"Имаше много динамика. Браво!", категоричен бе Фънки.

Първият женски образ, в който AZIS се превъплъщава в този сезон, е този на Елвира Георгиева с песента „Коминочистача“.

„Много съм обвързан с Николай Георгиев и Елвира Георгиева“, много е лично. Тези хора промениха живота ми“, сподели AZIS.

Следващият път AZIS ще влезе в бандата New Kids On the block, а Къци ще се срещне с нова провокация в лицето на Майли Сайръс. Поли Генова ще бъде DARA, а Милица – Гюрга Пинджурова. Бутонът изненада Софи Маринова с Нети, а Фики ще затанцува туист с Чъби Чъкър. Михаела Маринова ще трябва да избере от триото на Ники Минаж, Ариана Гранде и Jessy J. Победителят за вечерта Рафи получи Еръл Браун с Hot Chocolate, пише fakti.bg.