Пламен Бонев - Де ла Бона, подпали сцената на „Гласът на България" с „Way down we go" на Kaleo. Музикантът омагьоса напълно журито и разби клишето, че никой не е пророк в собствената си родина. Ала това съвсем не е първото му участие във формата. През 2018 г. той покори „Гласът на Финландия", където стигна до четвъртфинал.

Близо 20 години музикантът живее зад граница. След казармата заминава за Лондон, където се снима в много холивудски продукции със звезди като Брад Пит, Том Круз и Даниел Крейг, а самата Мадона го режисира в свой филм. Пее и на кораби в Скандинавските страни.

Пламен Бонев - Де ла Бона, избра да сложи точка на емигрантския си живот и да се върне в България.

Преди две години големият ми шанс в „Гласът на Финландия“ се оказа рок легендата Майкъл Монро, твърди музикантът. С него Пламен стига до четвъртфиналите и макар че не излиза като големия победител във формата, той го „предефинира“ за голямата музикална сцена на Европа. И му помага да остави сериозна следа в нея.

„Две години живях между Финландия и България, но рискът си заслужаваше“, спомня си Пламен. През февруари т.г. продуцентите на „Гласът на Финландия“ го канят да бъде съдия в едно съвсем ново риалити - „Всички заедно“. Заради COVID 19 шоуто ще тръгне през септември във Финландия. А след това ще има своя версия и в други европейски страни. „Доколкото зная, в България още не е купен патентът, но ще дойде и тук, убеден съм“, казва музикантът. Днес обаче той е категоричен:„Искам да продължа музикалната си кариера тук“.

Пламен Бонев е роден в Чирпан, израства в Кърджали. Когато е на 15 години, прави собствена банда. В Пловдив, където идва да учи, пък се среща с музикантите от група „Диалог“. През 2000 година заедно с тях заминава за Лондон. Освен с музика там Пламен започва да учи актьорско майсторство. Школовката в света на седмото изкуство му отваря врати за филмите. Той попада в много знакови холивудски продукции, чиито снимки преминават на Острова.

Така в „Хари Потър“ стреля по дракона, малко преди Валдемор да го убие и се разходи по трупа му. Среща Мат Деймън в „Зелената зона“. Пламен е един от агентите на британското разузнаване в „Скайфол“, където си партнира със самия Агент 007 - Даниел Крейг. Мадона пък го режисира близо 14 часа в 45-минутния "W.E.”. С филма поп тигрицата прави дебюта си като режисьор.

Поуморен от актьорските трансформации, в последните пет години Пламен се връща към музиката - издава няколко сингъла и се качва да пее по корабите. С тях обикаля Скандинавските страни - Швеция, Финландия, Норвегия и Дания. „Музиката се превърна в един механизъм за мен, моят шанс да пътувам по света“.

Ала от стерилната атмосфера на Финландия, с прекрасни гледки и добре отоплени жилища, той решава да пусне котва отново в България. „Исках да се върна към корените си, да открия отново страната си с нейната прекрасна история и култура“.

Днес на сцената той е брутален, а в живота - безнадежден оптимист.

„Всичко в живота е черно и бяло, добро и лошо. Но като цяло всеки човек трябва да има душевна хигиена. Да внимава какво чете, какви новини гледа, с какви хора се събира. По същия начин, по който подбираш храната си, трябва да внимаваш какво слагаш в съзнанието си“, разсъждава Пламен.

Ако има формула за успеха, за него тя е: мисли позитивно и бъди дисциплиниран! „Хората казват, че съм позитивен. Да, така е! Няма човек, който да не е успял с позитивно мислене. Не понасям думата „реалист“. Аз не вярвам в „реалността“ - за мен реално е едно, за теб - друго. Моята „реалност“ е съвсем друга. Вярвам, че в човешкия живот всеки може сам да създава реалността си и това е силата на въображението. Защото човек няма контрол върху нищо в този свят, но има контрол върху собствените си мисли и въображението си! Така че моята философия е такава: Бог е човешкото въображение. Човекът е способен да постигне всичко, ако мисли правилно“.

Опиянен от Жана Бергендорф

Звездите често са под прицела на фалшивите новини. Жана Бергендорф и Пламен Бонев също са минали по този път. Ето защо двамата влизат в рамката на вестник във видеото към първото им съвместно парче - „Те не могат да ни докоснат". Режисьор на клипа е Аспарух Йорданов. Музиката и текстът на парчето са на Пламен Бонев, аранжиментът е на Ангел Демирев и Минко Ламбов.

„Жана Бергендорф е изключителен талант и много темпераментен човек. Като излезе на сцената, тя има уникалното качество да опиянява хората“, казва за нея Пламен. Срещат се случайно в клуб на морето през лятото на 2018 г. „Видях я и онемях, приятелите ми ни запознаха и аз <210> казах: „Здравей, много ме кефиш". После изпяхме едно парче заедно, още същата вечер в един бар, много ни се напаснаха гласовете“.

Тогава решават да запишат обща песен. Пламен подготвя десетина парчета и отива при Жана, за да ги обсъдят. „Тя дори не ги изслуша до края. Чу първата песен и каза: Ето това е!“.

Освен с „Те не могат да ни докоснат" Пламен Бонев завладя сцената у нас и в Европа с разнообразните си парчета в стил рок, поп, латино. В Англия прави силна кариера като вокал на група „Диалог“. Записва видео реализациите на "How Lucky I am", "Falling From Grace", "Las Vegas", "By your side". У нас пък е известен с песните „Ромео и Жулиета", „Прости ми" и „Аз съм просто човек".

Разминава се на косъм с „Ярост“

След като спечели „Z-та световна война“, Брад Пит се завърна на големия екран с новото си заглавие за Втората световна война - филма „Ярост”. Годината е 2014-а.

„Кандидатствах за роля във филма. Действието на „Ярост“ се развива през април 1945 година. Войната е към своя край, а Хитлер в своето отчаяние призовава всички цивилни да вдигнат оръжие“. За снимките на филма търсят много млади момчета или мъже в зряла възраст. Това е препъникамъчето за Пламен и той не се класира на предварителните кастинги. „Не се вписвах в младоците, но се докоснах до военното положение. Видях какво е да си на бойното поле“, разказва с лека тъга.

Самият той е голям фен на Втората световна война. Изучава я с подробности - от историческите книги до последните документални филми за нея. „Сложен конфликт - до днес много неща не се знаят за това време, обвито в множество конспиративни теории. Но не мисля, че в него има толкова конспирации, колкото хаос. И сблъсък на идеологии“.

Звезда в Москва с Александър Шулгин

„Бях поканен да пея на концерта, с който големият руски композитор и продуцент Александър Шулгин отбеляза своята 50-годишнина в Лондон“, разказва Пламен Бонев.

Шулгин е знакова фигура в руския шоубизнес. Успешен продуцент и композитор той е създател и директор на популярни предавания за млади таланти като „Фабрика на звездите“ и „Стани звезда“.

Благодарение на него цялата страна научи за съществуването на талантливата певеца Валерия. Той я направи голяма актриса и стана баща на трите ѝ деца. Днес Шулгин има своя звукозаписна компания, на която десетки популярни изпълнители успешно са записали своите албуми. Той се опитва да продуцира и много млади певци. Всички песни на Валерия, които съпругът ѝ пише за нея, все още остават хитове и се пеят в цяла Русия.

„За юбилея в Лондон Шулгин издаде своя диамантен диск. В легендарното студио „Аби Роуд”, където записват групи като „Бийтълс” и "Пинк Флойд", спомня си Пламен. Идеята бе на партито по случай юбилея гостите да изпълнят по едно негово парче. Така записах няколко песни. След това Шулгин ме покани в Москва, където пяхме в едни от най-елитните им клубове - „Soho Rooms” и „The Artist Club Abbey Road Studios“. Беше незабравимо!“.

Стреля по Хенри Кавил, обядва с Камерън Диас

Днес много от големите холивудски продукции се снимат в Англия, казва Пламен Бонев. Попадайки на Острова преди 20-ина години, освен музиката, той решава да опита късмета си в киното. Изкарва два курса - един в Chelsea and Kensington College, където учи актьорско майсторство. След което учи и в Whitechapel Drama Academy. Сменя няколко агента в Лондон, докато намери точния мениджър.Така попада в света на киното.

В „Мисията невъзможна” 5 се среща с Том Круз. „Направи ми страхотно впечатление -влезе в стаята и само каза: Здравейте! С онази негова ослепително бяла усмивка озари цялата стая. Тогава съм бил на 30 и няколко години, Том Круз беше към 50-те. Този човек има една невероятна аура, като магически герой е. Изключително магнетичен!“.

В „Скайфол” - една от поредните ленти за Агент 007 - може да видите Пламен Бонев в онази сцена с агентите на тайните служби и тяхната обща сбирка в офиса, изнесен долу в подземните тунели.

В „Гамбит” на братя Коен пък има обща сцена с блондинката Камерън Диас. „Снимахме в един ресторант на лондонското кръстовище „Пикадили съркъс“. Бяха ни предупредили да не я гледаме в очите, понеже така не можела да се концентрира. Отдалече се виждаше, че е веган - доста слабичка е на живо”.

В „Мъжът от U.N.C.L.E.“ на режисьора Гай Ричи стреля срещу самия Супермен -англичанина Хенри Кавил. „Имах малка роля в този филм. Още от казармата обичам бойните сцени - така че изстрелях няколко пълнителя по Хенри (Кавил), смее се Пламен. И допълва: „Хенри Кавил е доста висок и здрав, Мат Деймън пък е изключително лъчезарен - една доброта лъха от него. Срещал съм се и със Стивън Спилбърг, но така и не взех роля в неговия „Боен кон” с Брад Пит. А колкото до Брад - този човек е истинска магия”.

Пламен прави и някои големи роли в „Дискавъри”, която снима поредица от истински истории, римейк на култовия през 90-те „На лов за Червения октомври” с Шон Конъри. „В историята се разказва за анализатор на ЦРУ, оглавяващ група офицери от американския флот, които трябва да вземат съветска ядрена подводница, „последна дума на техниката“ от 26 дезертиращи съветски офицери. Във филма бях дясната ръка на Виктор Бородяй, един от главните персонажи в лентата”.