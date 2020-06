Росица Пейчева мина в отбора на омъжените. Народната певица каза заветното "да" на любимия си Николай Петров. Заради коронавируса сватбата бе в тесен семеен кръг, а гостите нарушиха дистанцията само за общата снимка пред портата на Араповския манастир.

В храма на светата обител младоженците се венчаха, след което започна празничният обяд. За веселата част се погрижи диджей Миро. Кумове на щастливото семейство бяха гримьорът на звездите Борислав Соколов, известен като Мис Бони, и голямата фолклорна изпълнителка доц. д-р Данка Цветкова, преподавател в АМТИИ.

Гайдарски състав "Войводите" с ръководител Атанас Младенов поздрави всички присъстващи от името на булката, а гост на празника бе и певицата на народа Ивана. Роси изпя заедно с майка си Черешка, а с кумата си - химна на Родопите "Бела съм, бела, юначе".

За своя първи сватбен танц Роси и Ники избраха вечната песен "I will always love you" на Уитни Хюстън. Булката бе ослепителна - облечена в красива дълга бяла рокля, изработена от софийска фирма.

Сред най-елегантните гости на тържеството е и домашният любимец на семейството - кученце йоркширски териер. Животното събра погледите със специално ушит за събитието костюм - риза, сако и папийонка.

На толкова булки съм пяла, време беше моят любим Ники да ме види булка, заяви щастливата младоженка за вестник "Марица".