Певицата Джеси Джей разкри, че е диагностицирана с обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ).

36-годишната изпълнителка на "Price Tag", която миналата година роди сина си Скай Сафир Корниш Колман, заяви, че раждането на дете е "изострило" тези състояния "много повече".

В публикация в Инстаграм тя казва: "Здравейте. Преди около три месеца ми поставиха диагноза ОКР и хиперактивност. Когато разказвах на хората, много от реакциите, които получавах, бяха: "Да, искам да кажа, че ние знаехме това" (което съм сигурна, че някои от вас правят в момента) и, разбира се, знаех до известна степен, но раждането на бебето, да кажем... го разкри много повече, което беше успокояващо в известен смисъл, тъй като го направи по-малко тежко и страшно".

Според уебсайта на Националната здравна служба (NHS) на САЩ СДВХ е състояние, което засяга поведението на хората и може да ги накара да изглеждат неспокойни или импулсивни.

Здравната служба посочва, че ОКР е състояние на психичното здраве, при което човек има обсесивни мисли и натрапчиво поведение, които могат да попречат на качеството на живота му.

Джеси, чието пълно име е Джесика Корниш, добави: "Странно е, когато знаеш, че през целия си живот си бил малко по-различен и си чувствал нещата по различен начин, и накрая един ден, когато най-малко очакваш, някой наистина ти обяснява защо и не можеш да го избегнеш".

Изпълнителката на Do It Like A Dude заяви, че СДВХ е "в широк спектър", и добави, че се чувства "като суперсила, стига да гледаш на нея от правилната перспектива и да имаш правилните хора около себе си, които могат да се ориентират в нея заедно с теб".

Тя каза, че диагнозата я е накарала да преосмисли целия си живот.

"Начинът, по който съм живяла, начинът, по който се справям с нещата, връзките, които съм имала. Как работя и как обичам - всичко се промени", каза тя.

"Ако има нещо, което социалните медии ми дадоха, то това е възможността да се свързвам, да се свързвам и да се лекувам заедно с непознати хора, които имат подобни на моите сърца и преминават през подобно нещо".