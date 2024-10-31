Пакост или лакомство? Бойко Борисов почерпи малките гости

Очаквах ги и съм подготвен! Това написа лидерът на ГЕРБ - Бойко Борисов, под свои снимки от Банкя.

Бившият премиер явно е бил посетен у дома от няколко групи дечица за Хелоуин . И се вижда от кадрите, че ги радва с лакомства.