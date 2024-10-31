Пакост или лакомство? Бойко Борисов почерпи малките гости 21:17, 31.10.2024 22:37, 31.10.2024 https://www.marica.bg/lajfstajl/pakost-ili-lakomstvo-boyko-borisov-pocherpi-malkite-gosti Marica.bg Marica.bg 1188 0 Принтирай Очаквах ги и съм подготвен! Това написа лидерът на ГЕРБ - Бойко Борисов, под свои снимки от Банкя. Бившият премиер явно е бил посетен у дома от няколко групи дечица за Хелоуин . И се вижда от кадрите, че ги радва с лакомства. СВЪРЗАНИ НОВИНИ Хелоуин е! Вижте най-любопитното за празника, ето откъде тръгва 07:2531.10.2024 Перфектният костюм за Хелоуин спрямо зодията 01:0429.10.2024