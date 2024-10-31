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Пакост или лакомство? Бойко Борисов почерпи малките гости

  • 21:17, 31.10.2024
  • 22:37, 31.10.2024
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/pakost-ili-lakomstvo-boyko-borisov-pocherpi-malkite-gosti Marica.bg
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Очаквах ги и съм подготвен! Това написа лидерът на ГЕРБ - Бойко Борисов, под свои снимки от Банкя.

Бившият премиер явно е бил посетен у дома от няколко групи дечица за Хелоуин . И се вижда от кадрите, че ги радва с лакомства.

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