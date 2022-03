Истински фурор предизвика участничка в „Като две капки вода“, като се появи без бельо на сцената. Става дума за 52-годишната певица Есил Дюран, която демонстрира стегнато тяло и сложи в малкия си джоб далеч по-млади колежки. Тя се преобрази в австралийката Кайли Миноуг и изпълни песента „Can't get you out of my head“ в много изрязан бял костюм. За първи път в предаването изпълнител излиза без бельо на сцената, а жури и зрители останаха поразени от смелостта на Есил.

„Който носи бяло-всичко му се е видяло! Много се престара в голотата си. Сякаш само това и беше целта. И пеенето и не беше нищо особено“, критикува я зрителка. „Талантлива и хубава жена! Постарала се е ,адмирации!“, опонира й друга. Водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро също си глътнаха граматиките при вида на певицата и дори се опитаха да прикрият гърдите й, като затворят дълбокото й деколте. Преди да започне участието си в предаването, тя мина през тежко изпитание. Тя и цялото й семейство се разболяват от COVID, пише Hotnews.bg.

Родителите на изпълнителката са възрастни, със заболявания и неваксинирани. "Баща ми е с хиляди болести и положението беше тежко. Благодаря на лекарите, които ни помогнаха и го стабилизираха за една седмица. Излезе в същия понеделник и му се обадих преди лайфа да ме гледа. Пях за него, тъй като си казах, че най-страшното мина", разкри певицата в телевизионно интервю.