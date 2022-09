Част от дворцовия персонал на кралското семейство разказва в нова книга за преживяванията си с Меган Маркъл. Разбира се, нищо от написаното в книгата, не може да се счита за пълната истина, а е просто преразказ, но споделените истории са доста пикантни и определено не поставят херцогинята на Съсекс в добра светлина, пише Edna.

Там се твърди, че Меган Маркъл се е оплаквала защо не получава заплащането за кралските турове, на които ходи. В книгата пише още, че Меган се е уговорила за интервюто с Опра цели шест месеца преди Мегзит да се случи и е разплаквала персонала си с лошо отношение и множество претенции и истерии.

Любопитните истории могат да се открият между страниците на най-новата книга, свързана с живота на кралското семейство - Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown от Валентин Уоу.

В новата книга се твърди още, че по време на кралския тур в Австралия през 2018 г. Меган не е разбирала защо трябва да се здрависва с всички хора и да се разхожда между тях.

От персонала са я дочули да казва: "Не мога да повярвам, че не ми плащат за това." В книгата Меган е описана като доста груба, особено в отношението си с персонала ѝ.

Разказва се история за това как момиче от персонала споделило пред Меган, че не може да изпълни дадена ѝ от херцогинята задача, а тя ѝ отвърнала: "Спокойно, ако имаше който и да е друг, който да свърши това нещо, със сигурност не бих се обърнала към теб, а към него."

В книгата се твърди, че някои по-млади момичета буквално треперели, когато трябвало да ѝ се обадят по телефона.

"Беше петък вечер, бях на вечеря с приятели и трябваше да излизам на всеки 10 минути пред заведението и да слушам как Меган и Хари ми крещят по телефона, че не съм се справила с някоя задача", разказва момиче от персонала.

"Чувствах се сякаш работя за някакви тийнейджъри", споделя в книгата личния секретар Саманта Коен.

Тя описва Меган като "много сложна дама".