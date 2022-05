Откриха в Пловдив сезона на БГ ревютата СНИМКИ

Пловдив се превърна в столицата на модата за една вечер и така сезонът на ревютата ​у нас бе открит. Куп миски дефилираха миналата вечер под тепетата, а организатор на събитието бе модна агенция "Визаж".

Мис България-Пловдив 2021 Стела Гечева, Мис България 2012 Габриела Василева, Мис Гранд България 2021 Виктория Лазарова, Мис Пловдив 2014 Габриела Чонина представиха облекла на известни марки брандове на сцената в пловдивско заведение.

Модното ревю е част от националното турне на "Визаж", което тази година е наречено Who is next. Идеята на дефилето е да представи на публиката селекция от дизайнери, както и новите модели на агенцията.

Всяка година екипът на "Визаж" селектира най-креативните дизайнери, създали модни брандове или представили завършени колекции. На събитието присъства и шефката на модната агенция Жени Калканджиева. След Пловдив моделите ще дефилират в Стара Загора, Благоевград, Велинград, Слънчев бряг, Царево и Варна.