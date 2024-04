Орландо Блум се обясни в любов на Кейти Пери

Орландо Блум беше гост на подкаста "What Now? with Trevor Noah", където обсъди новата си документална поредица "Orlando Bloom: До ръба". Ноа попита и за живота му извън работата, като коментира, че актьорът и партньорката му Кейти Пери изглежда живеят "нормален живот".

"Мисля, че едно от нещата, заради които се влюбих в Кейти, беше, /тя мрази, когато го казвам, затова трябва да го формулирам внимателно/, че музиката ѝ беше навсякъде, нали? Когато се появих, тя просто звучеше по всяка радиостанция, но аз не бях наясно какво слушам. Но се влюбих в Катрин, това момиче от Санта Барбара", отвърна Блум.

Той продължи, като каза, че Пери е имала родители, които са били "пастори, живеещи с талони за храна. Не говорим за бляскавото Монтесито. Това е онази страна (на Санта Барбара), която никой не познава."

Блум заяви, че Пери също така "изисква от мен да се развивам и чувствам, че правя същото за нея". "И това създава фойерверки, простете за каламбура", каза той. "Но също така е и много забавно и израства."

Двамата започват да се срещат през 2016 г. През 2020 г. те посрещнаха дъщеря, Дейзи Дав.

Блум добави, че не би променил връзката си за нищо. "Не бих я променил за нищо, дори когато понякога се чувствам така: "Как да го направим?" Защото ние имаме тези две гигантски кариери и животи, а нейният понякога е като вселена", каза той. "Но мисля, че просто продължавам да се връщам при нея и да се опитвам да я държа за ръка и да я заведа обратно до пясъчника и да бъдем като че ли просто ще построим пясъчен замък".