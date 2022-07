Обявиха кой е най-смешният филм на всички времена

Класики като "Животът на Брайън" и "Има ли пилот в самолета?" също намират място в топ 10

Ползватели на сайта Reddit изготвиха списък на най-смешните филми на всички времена. Само за 22 часа трендът по тази тема набра повече от 5800 коментара и изданието „Афиш Daily“ състави рейтинг на продукциите въз основа на лайковете и отзивите за тях, сподели вестник "Сега".

Така за най-забавна лента беше обявен филмът „Борат“ на Саша Барън Коен, втората част на който превърна българката Мария Бакалова в звезда, а тя пък допринесе много за неговия комедиен успех. В случая обаче става дума за оригиналния филм от 2006 г., който бе наречен „незабравим“ и „абсолютно луд“, а коментиращ с ник Chompobar споделя, че по време на прожекцията от смях е изметнал мускул в гърлото си и след това в продължение на няколко дни изпитвал болки, но си е струвало. „Най-безумният ми опит, който някога съм преживявал в киното, беше премиерата на „Борат“ при препълнен до предела салон. Никога няма да го забравя“, пише друг.

На второ място се оказва филмът на режисьора Тайка Уайтити от 2014 г. „Какво правим в сенките“ (What We Do in the Shadows), който разказва за живота на три вампира - Виаго, Дийкън и Владислав, които се опитват да се приспособят към съвременното общество. „Смях от първата минута и отлично запознанство с творчеството на Тайка Уайтити“, пише потребител с псевдоним CrieDeCoeur. А друг добавя, че това е един от малкото филми, масово рекламирани в различни подкасти, който не го е разочаровал.

Трето място заема полицейската комедия „Горещи палки“ (Hot Fuzz, 2007), втора част от екранната трилогия на Едгар Райт, в която влизат още „Шон от мъртвите“ и „Краят на света“. Филмът разказва за лондонски полицай, преместен в участък в малко, забутано селце. „Аз съм обикновен човек. Но ако по телевизията дават „Горещи палки“, зарязвам каквото и да правя в момента, и сядам да гледам целия филм“ и „Идеална комедия – всяка реплика означава нещо“ са само два от хвалебствените коментари за продукцията.

В списъка на най-смешните филми следват „Офис треска“ (1999) на Майк Джъдж с Рон Ливингстън в главната роля, анимацията „Омагьосаният император“ на Марк Диндъл за Walt Disney, „Има ли пилот в самолета?“ на Джим Ейбрахамс и Дейвид Зукър (1980), фантастиката „В търсене на галактиката“ (1999) на Дийн Паризо с Тим Алън и Сигърни Уивър, „Животът на Брайън“ (1979) на Тери Джоунс и комедийната формация „Монти Пайтън“, „Клетка за птици“ (1996) на Майк Никълс с Робин Уилямс, Ханк Азария, Джийн Хекмън и др., „Братовчед ми Вини“ (1992) на Джонатан Лин с Джо Пеши и др.

Ето и част от любопитните коментари за филмите. „По-рано „Офис треска“ ми харесваше, докато не се превърна в документален филм за моя живот“. „Филмът „Има ли пилот в самолета?“ буквално държи рекорда за най-много гегове в минута. Гледах го с моя 16-годишен син и се опасявах, че няма да разбере много от шегите, но той през цялото време се смееше“. „Аз съм възрастен човек, но някои сцени от „Животът на Брайън“ все още ме карат да се търкалям по пода със сълзи на очите от смях. „Монти Пайтън“ никога няма да престанат да ни разсмиват“.