Обичана телевизионна двойка гушна първо бебче, вижте кои са

Те бързо спечелиха симпатиите на телевизионните зрители с участието си в романтичното риалити по Нова.

Любимците Тина и Станимир от "Един за друг" станаха родителите. Финалистите от втория сезон на най-романтичното риалити се похвалила с щастливата новина.

Рожбата им е момиченце. То се е родила на 3 октовмри, пише bgdnes.bg.

"Welcome to the world baby girl", пише развълнувана майка.

След като миналата година сбъднаха голямото си желание да се оженят, в началото на годината Тина и Миро реализираха и мечтата си за собствена къща в Англия, където от години живеят от години.