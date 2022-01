Новият мъж на Мара Отварачката я изненада с романтичен подарък за 40-годишния юбилей.

Мирослав подреди розови цветчета, свещи и бутилка шампанско с две чаши до леглото на поп фолк дивата. Любовното послание и скъпарският часовник бяха черешката на тортата в сюрприза на влюбения жених.

"Thank you, my love", отговори му в инстаграм Мария и пусна видео от изненадата. А почитателите й я засипаха с пожелания да бъде вечно влюбена.