Кристиан Костов, който стана известен с участието си в "X Фактор", а след това представи и страната ни на песенния конкурс "Евровизия", пусна поредната порция провокативни кадри в социалните мрежи.

Изглежда, че младият изпълнител си има ново гадже, но от мъжки пол. Спекулациите, че той е член на LGBTQ+ общността датират отдавна в публичното пространство, въпреки че Кристиан до момента никога не ги е потвърждавал.

Слуховете, че има различна сексуалност и си пада по мъже, периодично се засилват, освен това младият изпълнител има все по-екстравагантен стил, включващ рокли, грим, лак на ноктите, нестандартни прически, което допълнително подклажда подобни изводи.

В публичното пространство до момента певецът все е отричал да харесва мъже, заявявайки, че просто има по-артистичен стил, който е нормално не всеки да харесва или одобрява. Но и което не го прави жена. Освен това Костов споделя, че екстравагантната му визия много му помага в кариерен план.

Новите кадри, които се появиха тези дни в профила му обаче, отварят нова страница на слуховете по въпроса, защото на тях той е в компанията на момче, на което честити рождения ден с емоутикона на сърце. Двамата изглеждат като двойка, а дали действително са такава, скоро ще стане ясно.

Припомняме, че преди време Кристиан Костов бе заподозрян, че има връзка с рускиня на име Кина, която дори участва в клипа на песента му "The One (I Need You)". Впоследствие обаче пикантните слухове за сексуалността на Кристиан се засилиха и това подозрение постепенно избледня, пише show.blitz.bg.