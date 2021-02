Всички фенове на любимия сериал "Сексът и градът" са на върха на щастието след като се разбра, че се завръща с нови епизоди по HBO Max. Пролетта започват снимките на продължението на култовия сериал след 17-годишно прекъсване.

Както стана ясно, феновете няма да видят любимката си Саманта, изиграна от Ким Катрал. Американски медии предполагат, че една от причините за това може да е вражда между актрисата и Сара Джесика Паркър. Месец по-късно се твърди, че още една от емблематичните звезди на сериала няма да участва в новите серии, пише една.бг.

Медиите зад океана съобщиха, че 66-годишният Крис Норт - Тузара, също няма да участва във филма. Любовната сюжетна линия на Кари и "Mr. Big" бе една от най-емблематичните както за сериала, така и за двете части на филма. В момента актьорът е зает с участие в сериала "The Equalizer" и заснемането на две ленти - "Brooklyn All American" и "Someday Sometime".