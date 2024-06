През 2009 г. на 50-годишна възраст почина Майкъл Джексън. Сега, цели 15 години след преждевременната смърт на Краля на попа обаче са разкрити нови подробности за последните му дни.

От съдебни документи, с които са се сдобили E! News на 27 юни, става ясно, че финансовите дела на изпълнителя са били объркани и хаотични. Според адвокатите преди внезапната си смърт той е натрупал "повече от 500 милиона долара в дългове".

Твърди се, че Майкъл Джексън е натрупал значителни разходи и по време на подготовката за турнето си This Is It. В документите, подадени до Върховния съд на окръг Лос Анджелис, се посочва още, че преждевременната смърт на Краля на попа е оставила организатора на неговото турне без изплатени "приблизително 40 милиона долара".

В допълнение към това изпълнителят е сменял бизнес и лични мениджъри, както и адвокати няколко пъти през годините непосредствено преди да почине. Така след смъртта му множество документи, които са били разпръснати, е трябвало да бъдат проследени из цялата страна.

През тези години адвокатите са успели да елиминират дългове и са подобрили имиджа и наследството на Майкъл Джексън в полза на бенефициентите на Michael's Trust, включително и на децата му Принс Джексън (27 г.), Парис Джексън (26 г.) и Биги "Бланкет" Джексън (22 г.). E! News напомнят, като цитират Rolling Stone, че музикалният каталог на изпълнителя бе продаден на Sony през 2016 г. за 750 милиона долара.

Искането на адвокатите сега е съдът да "разреши, оторизира и одобри компенсация" за предоставените услуги от редица правни фирми, възлизащи на общо над три и половина милиона долара.

В съдебните документи се уточнява, че тъй като по времето на смъртта на Майкъл Джексън той вече е бил задлъжнял, не е имало как да изплаща дълговете си. Дългът му обаче сега е договорен и преструктуриран при по-благоприятни лихвени проценти, така че изпълнителите на имуществото на Краля на попа да могат да изплатят напълно целия дълг.