Тина Търнър, Джей-Зи, Керъл Кинг, Тод Ръндгрен, "Фу файтърс" и "Гоу-гоус" бяха въведени в Залата на славата на рокендрола в град Кливланд, щата Охайо, съобщава The New York Times.

Търнър и останалите са избраниците в изпълнителската категория.

В емблематичната зала бяха въведени също Ел Ел Куул Джей, Били Престън и Ранди Роудс за върхови постижения в музиката."Крафтверк", Гил Скот-Херън и Чарли Патън бяха почетени за влиянието си в музиката.

Носител на наградата "Ахмет Ертеюн" е музикалният директор, предприемач и продуцент Кларънс Авант.

Церемонията по въвеждането и съпътстващият концерт се състояха в събота вечер в Rocket Mortgage FieldHouse в близост до Залата на славата.

Имената на музикантите, включени в престижния списък за 2021 г., бяха обявени през май.

Джей-Зи влезе в историята като първия солов рап изпълнител, въведен в Залата на славата на рокендрола приживе.

За Тина Търнър това е второ въвеждане в залата. За първи път честта й е оказана през 1991 г. като част от дуета с бившия й съпруг Айк Търнър (1931-2007).

За втори път в Залата на славата на рокендрола е въведен и фронтменът на "Фу файтърс" Дейв Грол. Грол влиза за първи път в емблематичната зала през 2014 г. с групата "Нирвана", на която е бил барабанист.

Керъл Кинг е въведена в Залата на славата през 1990 г., но като автор на песни, а не като изпълнител.

Билетите за церемонията бяха разпродадени много преди началото ѝ. Организаторите не излъчиха събитието онлайн, като предаваха на живо в You Tube само преминаването по червения килим на известни изпълнители.

На 36-ата церемония по въвеждане в Залата на славата на рокендрола, освен част от самите избраници, присъстваха и изтъкнати музиканти като Пол Маккартни, Тейлър Суифт, Кристина Агилера, певицата Хър (Габриела Уилсън), Доктор Дре, Еминем, Дженифър Лопес, Лайънъл Ричи, Кийт Ърбан. Организаторите обещаха, че всеки, който желае да гледа шоуто, ще може да го направи от 20 ноември в стрийминг платформата HBO Макс.

По време на церемонията Тейлър Суифт направи серенада на Керъл Кинг, бившият президент на САЩ Барак Обама похвали рапъра Джей-Зи, а Пол Маккартни отдаде почит към "Фу файтърс".

Обама, говорейки чрез видеовръзка, нарече 23-кратния носител на "Грами" Джей-Зи "въплъщение на американската мечта" за издигането му от беден квартал на Ню Йорк до милиардер, автор на песни, продуцент и бизнесмен.

"Това означава много за мен. Опитвате се да ме разплачете пред всички тези бели хора", пошегува се 51-годишният Джей-Зи, и допълни: "Израствайки не сме си и помисляли, че можем да бъдем въведени в Залата на славата на рокендрола. Казваха ни, че хип-хопът е краткотрайно увлечение".

Тейлър Суифт откри шоуто с поп версия на "Will You Love Me Tomorrow". Дженифър Хъдсън изпълни "A Natural Woman" в чест на 79-годишната певица и авторка на песни Керъл Кинг.

Кристина Агилера изпя потпури от най-големите хитове на Тина Търнър. Изпълнителката на хита "Simply the Best", която води спокоен живот в Швейцария, не присъства на церемонията, но изпрати благодарствено видео.

"Ако на 81 години все още ми дават награди, вероятно съм направила нещо както трябва", сподели Търнър.

Седемдесет и три годишният мултиинструменталист Тод Ръндгрен не присъства на въвеждането си в Залата на славата на рокендрола, тъй като не смята, че музиката трябва да бъде съревнование.

Изпълнителите подлежат на избиране 25 години след излизането на първия им сингъл или албум. След въвеждането в Залата на славата на рокендрола, творчеството им става част от постоянна изложба в Музея на славата на рокендрола в Кливланд, Охайо.

Честта е оказвана на легенди на музиката като "Бийтълс", Елвис Пресли, Боб Дилън, "Ролинг стоунс", Би Би Кинг, Чък Бери, Рей Чарлз, Арета Франклин и много други.