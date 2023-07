Тя потвърди, че планира да направи два албума, а някои от песните в тях са в сътрудничество с бившето ѝ гадже

Шер вече покори света на поп музиката, а сега преминава към света на вкусните десерти. Певицата се включи в социалните мрежи, за да обяви, че пуска на пазара марка сладолед - "Cherlato". Това съобщиха от „Холивуд Рипортер“.

Въпреки че не обяви официално името на компанията за десерти, тя публикува кратко видео на фона на любимата си песен "Believe", в което се вижда камион за сладолед, украсен с нейния лик и брандиран с думата "Cherlato".

Що се отнася до музиката, певицата потвърди по-рано тази година, че планира да направи два албума. Тя посочи, че някои от песните са в сътрудничество с тогавашното ѝ гадже Александър Едуардс.

Шер ще покорява нови върхове Снимка Getty/Instagram

Да се надяваме, че тя ще нарече всички вкусове на сладоледа си с имената на хитовите си песни.

Певицата не е издавала нов албум от 2018 г. насам, когато излезе „Dancing Queen“, който беше 26-ият ѝ албум. Този албум, както може да се предположи от заглавието, беше кавър албум на песни на АББА, който Шер издаде малко след участието си в изпълнения с песни на АББА музикален филм „Mamma Mia: Here We Go Again“ от 2018 г, пише vesti.bg.

Предполага се, че следващият албум на певицата ще бъде с оригинална музика. Последният път, когато тя издаде албум с оригинална музика, беше през 2013 г., когато издаде „Closer to the Truth“. Ако не издаде новия си албум преди септември, ще мине повече от десетилетие, откакто за последен път сме чували оригинален албум от нея.