Нова любов? Том Круз заби красива, обещаваща актриса СНИМКИ

Актьорът e известен със скандалния си любовния живот, като е бил е женен три пъти и също така е излизал с куп известни жени през годините

Том Круз предизвика слухове за нова връзка, след като се появи в компанията на колежката си Ана де Армас. Двамата бяха забелязани в Сохо, Лондон, на вечеря точно на Свети Валентин.

62-годишният Круз 36-годишната де Армас бяха нападнати от фенове по време на вечерното им излизане и спряха да се снимат, когато около тях се образува тълпа, предава Daily Mail, цитирана от Телеграф.

Актьорът e известен със скандалния си любовния живот, като е бил е женен три пъти и също така е излизал с куп известни жени през годините. Междувременно Ана наскоро бе свързвана с кубинския президент Мигел Диас-Канел, когато беше видяна да го целува по време на събитие в Мадрид, Испания.

She looks a little lonely . Ana and #TomCruise !! I see it was garbage collection in London....and Tom wore so beautiful clothes pic.twitter.com/6qqAc9mxbZ