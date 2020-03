Истинска гавра с певеца Миро се разигра във вчерашния епизод на „Като две капки вода”. Повод стана изпълнението на неговата бивша дуетна половинка Галя. След края на нейното шоу на сцената се появи водещия Димитър Рачков, който трябваше да имитира Миро. Прическата, държанието и дрехите обаче напомняха много повече на Боби Михайлов, който бе осмян в скеч в същото предаване седмица преди това.

Двамата с Галка дори запяха, като видимо се забавляваха. Откакто певицата се върна в София заради „Като две капки вода”, Миро и Галя се заяждат пред медиите. След като изпълнителят коментира разрива между двамата в интервю за bTV, може сега тя да отвръща на удара с несполучливата смешка. Тя обаче може и да е дело на сценарния екип, който явно не си дава много зор и повторя почти същия номер с Борислав Михайлов. Иначе Галя се преобрази в поп-фолк звездата Анелия и хита й „Погледни ме в очите“.

„Освен че и двете с Анелия сме били в дует с Миро, споделяме едни гримьори и фриьори – така се запознахме на времето“, ухапа още веднъж Миро бившата му. Образът на световноизвестния турски изпълнител Tarkan изпрати DARA на първо място в четвртия лайв на „Като две капки вода“. „Ти беше Tarkan на тази сцена! Адмирации за педагозите – пеенето и закачките с дамите бяха страхотни!“, коментира Юлиан Вергов по повод откриващото изпълнение, което донесе и победа на певицата.

Високи вокали, трудни имитации и противоположни мнения сред журито създадоха поредния забавен и динамичен лайв на неповторимото шоу. „Питър Сетера е един от изпълнителите в световния бизнес с най-висок глас - има много характерни движения и стегната захапка, за които не трябва да забравям“, сподели развълнуваният JJ, мунити преди да скочи в 82-а година и хита на Chicago – Hard to say I’m sorry. Лъчезрната Маги Джанаварова се превърна в R&B явлението Beyonce, изправяйки Хилда и Фънки в сериозен спор за актьорската й игра.

“Справи се страхотно – най-важното е да имаш повече увереност!“, заяви Юлиан Вергов, който възвърна баланса в журиращото трио. „Не съм спал от дни, за да мога да възпроизведа на сцената гласа й“, заяви Фики, който се превъплъти в „перлата на Тракия“ – певицата Недялка Керанова, под акомпанимента на акордеон и синтезатор.