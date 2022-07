Космически глас. Неустоима сексбомба. Ярка звезда. Това са само част от определенията, които описват същността на Никол Шерцингер. Всички я познаваме от гърл бандата „The Pussycat Dolls”... и заради гордостта ни в тениса Григор Димитров. Зад лустрото, светлините на прожекторите и образа на кукла от рекламите, която всеки иска да открие под коледната елха, се спотайва едно мъжко момиче, което не крие слабостите си и признава грешките си, при това с пълно гърло.

Изкусителната певица е родена на Хаваите през 1978 г., на което се дължи голяма част от всеки неин секси нюанс. Рожденото ѝ име е Никол Пресковиа Еликолани Валиенте. Само преди 4 дни навърши 44 години, но тялото ѝ продължава да влудява всеки мъж. Никол има хавайско-филипинско-руски произход. Израства в голямо семейство. Майка ѝ е известната танцьорка Розмари Еликолани, а баща ѝ е Алфонсо Валиенте.

Никол се ражда, когато майка ѝ е все още учи в гимназията. Ранното сдобиване с дете се отразява на отношенията между влюбените и не след дълго те се разделят. На 6-годишна възраст Никол се мести в Луисвил, Кентъки, с новото си семейство - сестра си Кейла и втория ѝ баща Гари Шерцингер. Никол приема неговото име, след като той я осиновява.

В този момент малкото момиче се влюбва в музиката, която става неразделна част от живота ѝ. Когато е на 6-7 години, родителите на Никол ѝ подаряват малък касетофон с дебютния албум на легендата Уитни Хюстън. „Родителите ми нямаха пари, но ми взеха този касетофон и албума на Уитни, в който имаше песента „Greatest Love of All“. Това беше! От този момент нататък аз исках да пея. Гласът ѝ беше толкова силен, чувствах всяка нота като истината“, споделя в интервю вече като звезда Шерцингер.

Гласът на Уитни Хюстън предначертава съдбата ѝ

Никол си мечтае за големите сцени и всяка нейна стъпка вече е в тази посока. Родителите ѝ я записват в училище по изкуствата, където впечатлява с таланта си всички преподаватели и експерти. За нея са главните роли в десетки музикални училищни пиеси. Едни от първите ѝ по-сериозни сценични образи са в университета, къде играе Велма Кели в „Chicago“ и Джули Ла Верн в „Show Boat“. Като тийнейджър Шерцингер е била първа подгласничка в конкурса за млади таланти на "Кока-Кола" от 1996 г.

Музикалната кариера на ​певицата започва през 1999 г., когато се изявява като бек вокалистка в рок групата „Days of the New“. Бандата не просъществува много и се разпада. Никол обаче продължава да търси нови хоризонти, за да осъществи мечтата си. Така през 2001 г. се явява на кастинг в телевизионното шоу „Pop Stars”. Благодарение на него попада в момическата група „Eden's Crush“. Дамите нашумяват с участието си в сериала „Сабрина“, тяхна песен стига до Топ 10 на класацията Billboard Hot 100. Следват успехи след успехи. Подгряват на концерти „N'sync“ и Джесика Симпсън. Но явно не е било писано Шерцингер да стигне върха с тази група. Продуцентската компания фалира, а това води до разпад на момичешката банда. Интересен факт е, че е било планирано Шерцингер да бъде четвъртият член на групата „Black Eyed Peas”, но заради договора ѝ с “Eden's Crush” мястото ѝ се заема от Фърги.





Но пропуснатият шанс се оказва неслучаен. През 2005 г. Шерцингер става част от кабаретната момичешка група „The Pussycat Dolls”.

Tова я превръща в абсолютна музикална богиня

В групата Никол е заедно с Джесика Сута, Кармит Бахар, Мелъди Торнтън, Ашли Робъртс и Кимбърли Уайът. Бързо се налага като водеща фигура. „Нямам добра памет, но си спомням това прослушване сякаш беше вчера. Влязох в стаята, усетих студена атмосфера. Оставиха ме почти до вратата и не ми дадоха да се приближа. Изпях авторска песен акапела“, спомня си Никол.

Момичешката група бързо печели слава. Образът им на сцената е изключително провокативен. Дамите съчетават глас, секси визия и горещи танци. Раждат се хитовете „Don’t cha”, “Buttons”, “Hush, hush”, “Jai Ho”, “I don’t need a man”, “I hate this part” и много други. „The Pussycat Dolls” издават два супер успешни албума,правят експлозивни световни турнета, но славата си казва думата. Така през 2010 г. момичешката група се разпада.

Години по-късно Шерцингер говори с любов за своите партньорки на сцената, но е откровена и не се извинява за това, че играела основна роля за имиджа на групата и че светлините на прожекторите са били насочени почти на 100% към нея.

Никол не си дава и ден почивка, а започва да работи по своята солова кариера, която я изстрелва към нови върхове. Издава дебютния си студиен албум „Killer Love“, в който влиза хитът „Don’t Hold Your Breath“. Тази песен, която звучи по радиа и телевизии и до днес, достига първо място в UK Singles Chart. Следват парчетата „Whatever you like”, “Baby love”, “Run” и много други. В началото на 2010 г. Шерцингер се изявява в десетия сезон на „Dancing with the Stars“ и го печели. Танцувалните ѝ умения впечатляват още в ерата на “The Pussycat Dolls”, а тук получава оценка от журито - „най-добрата танцьорка, която предаването някога е имало“. Малко след това Никол е съдия в американския „The X Factor“ през есента на 2011 г.

През целия си живот Шерцингер не е изоставяла вярата. Възпитана е в католическо семейство и

до ден днешен ходи поне два пъти седмично на църква.

Именно вярата и музиката са ѝ помогнали да преодолее сериозно проблеми, които са останали извън лустрото на сценичния живот. Консерватизмът на Шерцингер се оказва пречка, само временна, за това да се разголва при снимки на клипове или по турнета. Тя обаче бързо преодолява това и се превръща в огнен мъжки блян. В годините назад обаче Никол се е борила със синдром на изкривеното огледало (т.нар. телесна дисморфия) - заболяване, при което хората стават обсебени от лек или несъществуващ „недостатък“ по тялото си, както и с булимия.

Тя се мъчи да превъзмогне хранителните разстройства, докато е под натиска на славата и на препълнения работен график. Нейни близки са я намирали припаднала в банята, тъй като е пренебрегвала проблемите си в името на сцената и феновете. След като разбира, че проблемът е наистина сериозен, посещава ред специалисти. Провежда терапия, стряска се когато ѝ казват, че булимията засяга гласните ѝ струни. В крайна сметка Шерцингер пренастройва мозъка си, загърбва самолюбието и решително преодолява проблемите си.

През последните години Никол поддържа музикалната си кариера, изявява се като модел, изключително активна е и в социалните мрежи - TikTok и Instagram.

Любовният живот на певицата

Сменя Люис Хамилтън с Гришо, а него - с ръгбист

След ерата “The Pussycat Dolls”, името на Шерцингер бе сред най-споменаваните и коментираните в България заради връзката и с тенисиста Григор Димитров. Двамата се събраха в края на 2015 година. Никол подкрепяше своя възлюбен на корта. През 2017 година, след 2-годишна връзка, двамата се разделиха, след което отново се събраха. През 2019 г. обаче романсът им окончателно приключи. Преди Гришо, Никол има дългогодишна връзка с пилота от Формула 1 Люис Хамилтън. В момента красивата певица е с ръгби звездата Том Еванс.