Опитът е злато. Това е осъзнала и актрисата Диана Димитрова, която неотдавна хвърли бомба, че е малтретирана физически от колегата си Юлиан Вергов. Тя сподели във Фейсбук статус, в който намеква, че скандалът с Вергов и всички произтекли от него последствия са я направили изключително борбена.

"Ясно ми е защо дразня некадърниците…". Това написа актрисата Диана Димитрова в профила си в социалната мрежа, а към думите си тя добавя и дата 7 март 2023 г.

''So thanks for making me a fighter'' (Благодаря, че ме направихте боец“, е написала актрисата. А отдолу споделя линк към песента на известната поп изпълнителка Кристина Агилера. Всъщност цитатът е именно от въпросното парче.