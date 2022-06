Секси нидерландката Андреа, която разпалваше горещи страсти в Hell's Kitchen, изненада с горещ флирт със свой колега, пише HotNews. Блондинката с пищни форми, които често обича да демонстрира на голо в социалните мрежи е в опасна близост с кулинарния ас на Гала в "На кафе" шеф Никола Симеонов, който е финалист от втория сезон на Hell's Kitchen.

"The real winner of HK season 2 chefnikola_ It was nice meeting you", написа Андреа в Инстаграм, където публикува снимка с чаровника. Същият кадър се появи на момента и в профила на Никола, който обаче даде повече яснота на очевидно небрежната им среща. "Разхождаш се в парка, и кой да видиш! Андреа, заобиколена от тълпа деца, чакащи снимка. Е, наредих се и аз", пише той. Фенките му обаче побързаха да омаловажат дамата, като започнаха да задават въпроса "Коя е Андреа?".

За личния живот на Андреа не се знае много, както и за този на Никола. Но от негова снимка от преди седмица се вижда, че не е сингъл. На вечеря в лъскав ресторант, той споделя компанията на младо момиче, което най-вероятно е приятелката му.