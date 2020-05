Нечувано в "Капките"! Халваджиян хвана натясно Фики СНИМКИ

Осми сезон на култовото шоу за имитации "Като две капки вода", излъчено в ефира на Нова телевизия, приключи снощи повече от грандиозно, а големият победител се казва Фики Стораро.

Поп фолк певецът, който много успешно се превъплъти в образа на Лайнъл Ричи и емблематичния му хит "Hello", спечели чисто нов ултра модерен автомобил. Дълго след края на изпълнението си и най-вече, когато разбра, че печели, той не успяваше да прикрие огромното си вълнение.

На финалната права Фики победи Маги Джанаварова, която бе впечатляваща в изпълнението си на емблематична песен на голямата Уитни Хюстън. Трета се класира Дара, която заложи на класиката на Мария Нейкова "Вървят ли двама".

След края на изпълнението си обаче, минути преди да разбере, че е големият победител, Фики призна нещо много неочаквано. Думите му провокира коментар на Маги Халваджиян, който бе изумен от брилянтната имитация и го попита няма ли да започне да прави и друг тип музика, различна от поп фолка.

Отговорът на Фики Стораро бе положителен и със сигурност изненада мнозина. "Това е едно голямо училище за нас", каза Фики и добави, че е готов да загърби поп-фолка. Неговата награда бе "Мистър Изненада".

Наскоро той призна още, че иска да експериментира с музиката, която прави. "Ние сме балканска страна и у нас се прави много хубава, забавна музика в поп-фолк жанра, която хората харесват и която е от най-слушаните в нашата страна."

Изборът на парчето "Hello" на Лайнъл Ричи също не е случаен за младия певец - той го е пял в детските си години по време на Олимпийските игри в Лондон.

"Моля те, седни и го изпей още веднъж. Толкова любов и талант виждам в теб. Това шоу е невероятно, защото се откриват качества у хората, които по никакъв друг повод и никъде другаде не можеш да ги видиш", бе коментарът на Хилда Казасян след изпълнението му.

Вокалният педагог на Фики в шоуто, Етиен Леви, също не пести хубави думи за него: "Фики ми беше любимец още в музикалното училище, когато беше ученик и е хубаво хората да знаят, че Фики не е обикновен поп-фолк певец, а образован музикант."Тони Стораро също получи отличие - грамота "Баща на годината".

"Благодаря на Господ, че имам такъв син", отсече в емоционална реч и бащата на Фики - Тони Стораро, който се разтрепери от вълнение на сцената, докато поздравяваше сина си.

Иначе вечерта на големия финал откриха Анди, Тото и Галя с изпълнение на "И твойта майка също" на "Ъпсурт" и Белослава. Всеки един от участниците получи специална награда статуетка тип корона. Галка стана "Мис Голямо завръщане", Анди - "Мистър Дебют", а Тото бе отличен като "Мистър Шоу".

Маги Джанаварова стана категоричната "Мис Жената-глас", а Георги Симеонов-JJ получи отличие "Мистър Респект". Луна стана "Мис Evergreen", а Дара - "Мис Дарование".

Последен от тазгодишните участници на сцената на "Капките" се изяви Димитър Маринов, който се прочу с развяването на българския флаг по време на връчването на наградите "Оскар". Той се превъплъти в големия Тодор Колев и то по такъв въздействащ начин, че просълзи всички в залата. Той дори пя със сако, носено от легендарния актьор. Неговата почетна корона бе "Мистър Холивуд".

Продуцентът Маги Халваджиян раздаде награда и на тв водещите Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека, които за пореден път доказаха, че са най-добрите в това, което правят. Те получиха статуетки "Шоуто трябва да продължи".

За финал всички участници се събраха за общ поздрав към публиката с "We Are The World" на Майкъл Джексън. А на сцената като черешка на тортата се появиха и участници от предишни сезони на риалити формата - Мария Илиева, Криско, Тита, Ненчо Балабанов, Рафи, Константин и Софи Маринова, за да изпълнят своя версия на тоталния хит "Корона чао", пише show.blitz.bg.