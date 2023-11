Тя ще помага на тези, които се борят със зависимостта

Актьорът, който стана известен като Чандлър Бинг в „Приятели“, беше намерен мъртъв в къщата си в Лос Анджелис в събота.

Пери, който почина на 54-годишна възраст, говореше открито от години за борбите си със зависимостта към наркотиците и алкохола, като изчислява, че разходите му за рехабилитация възлизат на 9 милиона долара.



Организацията също така цитира Пери на техния уебсайт с надеждата, че той ще бъде запомнен с това, че помага на други хора, борещи се със зависимостта, пише Vesti.bg.

