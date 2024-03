Попфолк певицата Мария успя да грабне първото място в снощното издание на "Като две капки вода". С безкомпромисната имитация на американската певица Doja Cat тя плени зрители, жури, ментори и участници. „Това беше най-сериозната заявка, която видях тази вечер. Изглеждаше страхотно“, похвали я Димитър Ковачeв - Фънки. Голяма новина след изпълнението на победителката обяви водещият Димитър Рачков. Той опита да се пошегува с разголения тоалет на фолкаджийката, която показваше плът обилно и обяви, че мъжът й си бил тръгнал от публиката в шоуто, ядосан от голотата й.

В интервю за "Уикенд" преди броени дни Мария обяви, че е подала молба за развод още преди началото на Капките с третия си мъж Миро. Днес обаче в интервю за NOVA обяви, че се радва на подкрепата на любимия човек, който е най-добрият й приятел. В студиото на Капките камерата не показва нито дъщеря й, нито майка й, но това вероятна е по тяхна молба и те все пак са гледали миньончето на живо. Кой мъж си е тръгнал при вида на голата Мария - това е истинският въпрос. Дали тя се е върнала при Миро, или има нов мъж в живота си, за който говори в интервюто днес? Не е изключено просто да лъже за голямата любов, която й оказвала безрезервнва подкрепа. За разлика от нея любимецът на публиката Влади Зомбори не се крие и се радва на сериозна подкрепа от жена си и колегите. Четвъртият епизод на „Като две капки вода“ започна с талантливата актриса Елена, която събра овациите с хореографията и гласа на Гери Халиуел от култовата британска група Спайс Гърлс и самостоятелния сингъл на певицата „It’sRainingMen”, пише HotNews.bg.

“Успя да пееш, да танцуваш, да дадеш тази енергия и да направиш един изключително добър образ”, каза Хилда Казасян след изпълнението й. Веднага след нея на сцената се развихри Иво Аръков в ролята на Джордж Майкъл с хита „Wake Me Up Before You Go Go”. „Иво, справи се прекрасно“, коментира Веселин Маринов. Панайот Панайотов развълнува всички с баладата „You Are Wonderful Tonight” на великия Ерик Клептън. „Ако човек си затвори очите и само слуша, ще се обърка“, впечатлена бе Хилда Казасян.

Шоуто продължи с двукратния победител Владо Зомбори, който буквално обу високите обувки на друг от участниците. Той влезе в образа на Мария, изпълнявайки хита й „Спомен“ и отново изправи публиката на крака. „Аз съм най-големият фен на Владо. Той е изключителен във всеки един образ, но този беше невероятен“, похвали го Мария след страхотното изпълнение, в което специално участие взе неговият колега и един от най-запомнящите се участници в шоуто - Александър Сано. Бутонът на късмета отреди на Християна Лоизу да влезе в мъжки образ. Тя се появи под прожекторите като Usher и изпя „Yeah”. „Поздравления за старанието ти“, подкрепи я Хилда Казасян. Тази вечер Джулиана Гани се изправи пред една от най-трудните си задачи, а именно да влезе в образа на ексцентричния Мерлин Менсън. „Истински поздравления от мен! Страхотен образ, направила си всичко, както трябва“, впечатлен бе Димитър Ковачев - Фънки.