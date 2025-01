Сред последните му филмови проекти са заглавия като "Клубът на императорите", "Омагьосана", "Сватбен сезон", "Шаферът" и "Ферари"

Патрик Демпси, актьор, режисьор и автомобилен състезател, известен със забележителната си роля на неврохирурга д-р Дерек Шепърд в популярния сериал "Анатомията на Грей", днес празнува своя 59-и рожден ден.

Известен не само със своето актьорско майсторство, но и със статута си на един от най-желаните мъже на планетата, Демпси е поставен на 13-о място в класацията на френското списание Elle през юли 2007 г. По-късно, през 2023 г., списание People го обявява за най-сексапилния жив мъж. Тогава реакцията на Демпси е: "Бях шокиран, после започнах да се смея. Шега е, нали? Винаги съм бил второ колело на каруцата."

Дебютът му в киното е през 1985 г. с ролята му в "Heaven Help Us". Две години по-късно той участва в "In The Mood", където си партнира с актрисата Бевърли Д'Анджело. Това е първата му значима роля, като проектът е базиран на действителни събития.

В любовен план също може да се похвали. Той е женен за 57-годишната Джилиан, с която делят три деца - дъщеря Талула и близнаците Дарби и Съливан.