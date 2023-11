Звездата от "Анатомията на Грей" Патрик Демпси грабна приза на списание People за 2023 г.

57-годишният актьор заменя миналогодишния носител на титлата, звездата от "Капитан Америка" Крис Еванс.

„Хубаво е да имам признанието и със сигурност егото ми леко се вдигна, но това ми дава възможност да го използвам за нещо положително“, каза Демпси пред People.

People has named Patrick Dempsey the Sexiest Man Alive of 2023. pic.twitter.com/IJX8M5lQfy