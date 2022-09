Най-невероятните факти за кучета, които ще ви смаят

Нашите кучета винаги са били най-верните ни спътници, ето защо е нормално да искаме да научим възможно най-много за тях. Прочетете нататък, за да научите кои са в топ 15 на най-невероятните кучешки факти!

Кучетата винаги са били най-добрите ни приятели, най-верните спътници и най-важното – нашето семейство. Ето защо е съвсем нормално да бъдем силно заинтригувани от различни любопитни факти и информация за тях, пише nova.bg. Изцяло омагьосани от четирикраките ни приятели, искаме да открием абсолютно всичко възможно за тях. Напълно нормално е и когато чуем факт за куче, това да ни изпълва с чувство на радост и удивление. От това защо носовете на кучетата са мокри, до това кое е най-високото куче в света – подгответе се да онемеете от тези възхитителни факти за кучетата.



1. Кучешките носове са мокри, за да им помага това за разпознаването на ароматните химически вещества

Този забележителен факт за кучетата може да отговори на въпрос, който стои отдавна пред собствениците на кучета. Защо носовете на кучетата са мокри? Vetstreet казва, че причината за мокрите носове на кучетата е че това им помага да поемат ароматните химически вещества! Носът им отделя специален слузест секрет, който помага за разпознаването на тези химически вещества, когато облизват носовете си, те успяват да ги усетят и пробват. С това действие разбират каква е миризмата около тях.

2. Нюфаундлендите са отлични спасители

Факти за кучетата

Кучетата от породата Нюфаундленд са изключителни спасители, защото имат водонепропусклива козина и ципести лапи. Първоначално са били отглеждани като помощници на рибарите и за да спасяват хора от удавяне.

Някои собственици дори споделят, че техните нюфаундленди са се опитвали да ги „спасяват“, докато плуват!

3. Песента на Бийтълс „A Day in the Life“ има честота, която само кучетата могат да чуят

В интервю през 2013 г. Пол Маккартни казва, че в края на песента на Бийтълс „A Day in the Life“ е добавил честота, която само кучетата могат да чуят. Така че наблюдавайте кучето си, когато пуснете тази песен! Как ви се струва това, като любопитен кучешки факт?

4. Три кучета са оцелели при потъването на Титаник

Знаехте ли, че три кучета са оцелели при потъването на Титаник? Vetstreet отбелязва, че кучетата са били в първа класа, като тук се включва и кученце померан, което било увито с одеяло от собственичката си, за да избяга, и всички помислили, че носи бебе. Още един Померан и Пекинез също били спасени. Мръднете се, Роуз и Джак!

А знаехте ли, че породата кучета Померан е с тегло само от 1,5 до 2,5 кг?

5. Обонянието на Блъдхаунда може да бъде използвано като доказателство в съда

Невероятни факти за кучетата

Според PBS обонянието на Блъдхаунда е толкова точно, че може да бъде прието като доказателство в съда. Ако си мислите, че това е невероятен кучешки факт, подгответе се да бъдете изумени.

Кучетата от порода Блъдхаунд също така могат да проследят следи, които са от преди 300 часа и може да следва тази следа над 200 километра!

6. Най-високото куче в света е 111 см.

Най-високото куче в света е Немски дог на име Зевс! С измерена височина от 44 инча на 4 октомври 2011 г., той държи настоящия световен рекорд на Гинес.

Освен високи, кучетата от порода Немски дог за незаменими пазачи, лоялни и силно гласовити!

7. Кучетата от порода Басенджи не лаят. Звукът, който издават, наподобява тиролски песни.

Ако сте си мислили, че всички кучета лаят, то тогава се подгответе за този интересен кучешки факт. Басенджи не лаят, а вместо това те издават звук, който напомня тиролски песни, скимтят или вият.

8. Грейхаунд може да надбяга гепард в състезание на дълги разстояния

Любопитни факти за кучетата

Куче от породата Грейхаунд всъщност ще надбяга гепард при бягане на дълги разстояния! Според Psychology Today Грейхаундите са отлични бегачи на дълги разстояния и могат да поддържат скорост от 56,3 километра в час за около 11 км.

Докато гепардът е изключително бърз, той може да поддържа скоростта си за около около 183 – 274 метра, така че те може и да имат летящ старт, но скоро биха били подминати от Грейхаунда!

9. Сляп мъж и неговото куче-водач са изминали Пътеката на Апалачите

Според Washington Post, в продължение на осем месеца през 1990 г. сляп мъж на име Бил Ъруин изминал Пътеката на Апалачите със своето куче водач Ориент, което му помагало по време на пътуването. Кучетата наистина са най-добрият приятел на човека.

10. Еуоките в „Междузвездни войни“ са създадени по подобие на куче

Ако сте фен на „Междузвездни войни“, този любопитен кучешки факт ще ви хареса. Los Angeles Times твърди, че Джордж Лукас е оформил еуоките по подобие на кучето на семейството си!

11. 30% от далматинците са глухи с едното ухо

UFAW отбелязва, че средно около 30% от далматинците са глухи с едното ухо, а 5% са глухи и с двете уши. Това се дължи на „изключителния петнист ген“, който е отговорен за бялата им козина и сините им очи (при някои от тях). Далматинците с по-големи тъмни петна е по-малко вероятно да са глухи.

12. Салуки е най-старата порода кучета

Световният рекорд на Гинес за най-стара порода кучета принадлежи на породата Салуки. Породата датира от 329 г. пр. Хр., като кучетата са отглеждани като кралски любимци в Древен Египет. Има факти, че в Южен Ирак са открити дърворезби на куче, което напомня на Салуки, датиращи от 7000 пр. Хр.

13. Кучетата от породите Чау-чау и Шар-пей имат черни езици

Чау-чау и Шар-пей са единствените две породи кучета, чиито езици са изцяло черни. Още по-интересно е, че причината за тези черни езици все още е неизвестна.

Знаете ли също така, че порода кучета Чау-чау достигат до 30 кг, което прави теглото на дете около 10 годишна възраст!

14. Кучетата имат три клепача

Много собственици не са чували този интересен кучешки факт. Вие знаехте ли, че вашият четирикрак приятел има три клепача? Според iHeartDogs третият клепач се нарича „haw“ или мигателна мембрана и отговаря за поддържането на окото защитено и овлажнено.

15. Африканското хиеново куче е най-успешният ловец в света

Африканското хиеново куче е най-успешният сухоземен ловец в света. Ловът им е успешен в 50-70% от случаите, което неизменно ги прави най-добрият бозайник-ловец, дори държат световния рекорд на Гинес за това.