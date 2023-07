Новото чудо на света е готово да отплава. Завърши строителството на съвременния „Титаник”.

Строителството на най-големия круизен кораб в света вече е завършено в корабостроителница във Финландия. Плавателният съд дори е излязъл за първи път в открити води за морски изпитания преди вероятната си доставка през октомври тази година, пише CNN Travel.

Icon of the Seas на Royal Caribbean International е дълъг 365 метра и тежи приблизително 250 800 тона. Когато отплава в карибските води през януари 2024 г., на борда му ще има около 5610 пътници и 2350 души екипаж, но и най-големият в света аквапарк в морето. Наречен Category 6, той ще разполага с шест рекордни водни пързалки, но гостите, които искат по-спокойно изживяване, ще могат да се отпуснат и в седемте басейна и деветте хидромасажни вани на кораба.

Сегашният носител на титлата най-голям круизен кораб в света е друг кораб от флота на Royal Caribbean - Wonder of the Seas. Той направи първото си плаване едва миналата година и е с дължина от 362 метра, и има 18 палуби за изследване. Royal Caribbean International представя Icon of the Seas като еволюционен връх на круизната линия, използващ най-новите технологии и надграждащ 50-годишния опит в историята на компанията.

Корабът предлага повече от 40 възможности за хранене, пиене и забавление, като много от тях са включени в цената на круиза. С 20 палуби и осем квартала, които да се разгледат, идеята е да се посрещнат всички видове туристи - от зони, посветени на млади семейства, до места само за възрастни, като например баровете.

Има 28 различни вида помещения за настаняване, с повече категории за семейства, повече разпределения с изглед към океана и повече пространство за туристи в групи. От круизната компания заявяват, че това е най-дългият срок, който някога е посвещавала на проектирането на перфектната домашна база“.

Icon of the Seas е и първият кораб на Royal Caribbean International, задвижван с втечнен природен газ (LNG) и технология за горивни клетки, като част от прехода на компанията към бъдеще с чиста енергия.

Около 2 600 работници са се трудили на Icon of the Seas всеки ден. За морските изпитания стотици специалисти са били на борда, за да оценят работата в продължение на четири дни.

Icon of the Seas ще извършва седемдневни плавания в Източните и Западните Кариби през цялата година. Всяко плаване ще включва посещение на Perfect Day at CocoCay, награждаваната частна островна дестинация на Royal Caribbean, както и новото ѝ разширение - Hideaway Beach.