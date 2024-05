Нашето талантливо и красиво момиче е най-сниманата и поздравявана актриса на червения килим в Кан. Мария Бакалова позира заедно с екипа на филма "The Apprentice". Във филма тя е Ивана Тръмп, а в ролята на Доналд Тръмп е Себастиан Стан





Българската актриса Мария Бакалова стъпи на червения килим на тазгодишния филмов фестивал в Кан с блясък и стил преди премиерата на филма с нейно участие "Стажантът". Лентата е биографична за младия Доналд Тръмп, в който българката играе първата му съпруга - Ивана Тръмп.

Филмът е включен в конкурсната програма и е особено очакван шест месеца преди президентските избори в САЩ "Стажантът" е творба на датско-иранския режисьор Али Абаси. Той прави първите си стъпки в Холивуд, след като спечели наградата в конкурса "Особен поглед" на Кан през 2018 г. с филма "Граница".

Филмът разказва за ранните години на Доналд Тръмп, тогава строителен предприемач, и за отношенията му с неговия довереник и ментор, адвокатът Рой Кон, който е тясно свързан с маккартизма и нюйоркската мафия.

В ролята на бившия президент на САЩ и настоящ кандидат за президент е американецът от румънски произход Себастиан Стан ("Капитан Америка"), а в тази на адвоката - американският актьор Джеръми Стронг ("Наследници").



Сред противоречивите сцени в "Стажантът" е тази, в която Тръмп хвърля Ивана на пода и я изнасилва. Според "Варайъти" сцената е била консенсусна, но неудобна. Реакциите на публиката във фестивалния дворец по повод видяното на екрана са били противоречиви, съобщава изданието. Въпреки това лентата си спечели 8-минутни овации.

"Стажантът" е един от 22-та игрални филма в надпреварата за "Златната палма". С представянето му, с което филмовият фестивал придоби лек политически оттенък, програмата на фестивала е преполовена. Пред журито и публиката остават за гледане още 11 филма от конкурсната част, информират АФП и БТА.



Сред "тежката артилерия", която се включва в съревнованието, е и канадският майстор на хоръра Дейвид Кроненбърг с "Покров" (The Shroud). Верен на темите си, този път 81-годишният киноветеран снима с французина Венсан Касел и германката Даян Крюгер история за машина, която позволява на живите да се свържат с техните починали близки. Тръпката е гарантирана.

"Емилия Перес" също е в надпреварата за втора "Златна палма" за режисьора си Жак Одиар след "Дийпан" през 2015 г. Филмът му е музикална комедия - жанр, който говори много на Грета Гъруиг, която превзе световния боксофис с "Барби".

"Една палма засега е много добре", пошегува се режисьорът Одиар на среща с журналисти и допълни: "Но да се присъди награда на транссексуалната актриса Карла София Гаскон - това би било силно, това би било интелигентно". Испанката, която започва да променя пола си на 46-годишна възраст, изпълнява главната роля - тази на Емилия Перес и на мъжа, който някога е била - наркотрафикант на име Манитас.

Сред другите игрални филми, възхвалявани от критиците, са "Уловени от приливите" (Caught by the Tides) на китайката Цзя Чжанкъ, и "Видове доброта" (Kinds of Kindness) на Йоргос Лантимос - мистериозното продължение на "Клети създания", което отново събира гръцкия режисьор с актрисата Ема Стоун и "Вещество", феминистки филм на ужасите с Деми Мур на френската режисьорка Корали Фаржа.

За съжаление, "Мегалополис", фараонският и заветен проект на Франсис Форд Копола, беше дълбоко разочароващ, въпреки че някои американски критици искат да го спасят. Идеята за трета, безпрецедентна "Златна палма", уви, изглежда хипотетична.

Сред другите филми, които предизвикват голямо любопитство, са "Биещи сърца" (L'amour ouf) на французина Жил Льолуш, новият филм за Неапол на италианеца Паоло Сорентино или творбата на Мохамад Расулоф. Филмът на иранския режисьор, който нелегално избяга от Техеран, след като бе осъден на затвор заради опозиционните си възгледи, е предвиден за последния ден от състезанието, петък. Церемонията по награждаването е в събота вечер.