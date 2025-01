Наш продуцент в музикална колаборация с немска суперзвезда

Един от най-утвърдените ни музикални продуценти Васил Иванов - The Editor влезе в плейлистите на водещите радиостанции в Европа, с новия си сингъл Want me Back-The Editor Remix.

Проектът е съвместен с популярната немска певица и инфлуенсър, с над половин милион последователи, Катарина Богър. Песента бързо доби популярност и стана част от плейлистите на най-авторитетните музикални медии в Швейцария, Великобритания, Бразилия, Испания, Китай, САЩ и други, като го наричат „културен мост в електронната музика“.

Васил Иванов- The Editor е международно признат продуцент и саунд дизайнер в съвременната музикална индустрия. За близо 30 години активна музикална кариера, той е композитор и автор на множество сингли и ремикси под международни лейбъли като Insomnia FM, Balloon Records Vienna, Nueva и George V Records, Warner Music Poland, Virginia Records, KVZ Music Ltd. Негов ремикс е включен и в световната компилация Buddha Bar -еталон за chill out музика. В него той преплита класика и електроника, като включва ария от „Царицата на нощта“ на Моцарт, изпълнена от оперната прима Ина Кънчева.