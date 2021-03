Направете пари: Българката ще е втора на "Евровизия"

Доверете се на прогнозите, заслужете и направете пари. Виктория Георгиева ще достигне до второ място на Евровизия 2021 – такава прогноза за развоя на събитията дават букмейкърските сайтове само ден, след като родната звезда представи песента си за конкурса, пише "Монитор".

На специален концерт, излъчващ се едновременно онлайн и по БНТ, отличничката от X Factor обяви, че в Ротердам ще изпее Growing Up Is Getting Old – последната музикална творба, която представи от дебютния си краткосвирещ албум a little dramatic в края на февруари.

В избора й помагаха телевизионни и музикални експерти, както и дори феновете, които даваха мнение за отделните песни в специално създадена за целта платформа. С най-голям вот от допитването се оказали Growing Up Is Getting Old и Imaginary Friend.

„На този етап знаех коя е песента, която бих изпяла с цялото си сърце и душа“, обясни Георгиева по време на концерта в сряда вечер. На събитието тя показа за първи път и видеото към избраната мелодия, което започва с говорител, обявяващ първото в история отменяне на Евровизия – нещо, което се случи заради световната пандемия през 2020-а.