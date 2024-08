Gipsy Kings, Dire Straits и Stereo MC's – Обичаме ви, Варна!



Над 60 хиляди души пяха и танцуваха със звездите в морската ни столица на фестивала Varna Breeze Powered By Exit.





Невиждано множество от хора станаха свидетели на грандиозното откриване на фестивала Varna Breeze By Exit, на 15-ти август, голяма Богородица. Над 60 хиляди души, по време на целия фестивален ден, пяха и танцуваха под ритмите на хедлайнерите Gipsy Kings, Dire Straits и Stereo MC's на целия фестивален ден. Думите на световните музикални величия „Обичаме ви, Варна. Каква вълшебна нощ. Уникални сте“ – накараха публиката да изпадне в още по-голям екстаз.



Голям фурор предизвикаха и българските изпълнители на urban сцената – Милена Цанова, DARA и 100 Кила. Финалът на вечерта завърши с 3-минутна заря, а след нея всички варненци и гости на града се насочиха към urban сцената на парти до сутринта, организирано от пионерите на хаос музика във Варна - SAKE.



Днешната програма, от 4-дневния фестивал Varna Breeze By Exit, продължава на urban сцената с изпълненията на Явката ДЛГ, Madmamic, NDOE, FYRE. На 17 август меломаните ще танцуват с Mark Knight и Josh Butler, а на 18 август - незабравима среща с Chambao. Фестивалът Varna Breeze Powered By Exit, който е своеобразен тийзър за мащабите на феста, който предстои през 2025-та, е безплатен за жителите и гостите на Варна тази година! Единствената платена част са VIP секторите, непосредствено до сцените. Това важи и за двете сцени.