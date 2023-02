На този ден: Всички слушат Джон Ленън и Ринго Стар

На този ден през 1964 г. групата “Бийтълс” за първи път оглавява американската класация на списанието Billboard с песента “I Want to Hold Your Hand”. Оттук нататък кариерата на музикантите е шеметна.

Бийтълс е английска рокгрупа, основана в Ливърпул в края на 50-те години. Съставът й е: Джон Ленън - вокал, китара, устна хармоника, клавишни; Пол Маккартни - вокал, китара, клавишни; Джордж Харисън - китара, вокал, ситар; Ринго Стар - ударни, вокал; Стю Сътклиф - бас (до 1961 г.); Пит Бест - ударни (до август 1962 г.).

Още през 1955 г. Дж. Ленън създава скифл-групата "Куоримен", към която се присъединява първо Пол Маккартни, а през 1958 г. и Дж. Харисън. Названията на групата се сменят на "Johny and the Moondogs", а след това на "Long John and the Silver Beatles". През август 1961 г., вече под името "Бийтълс" осъществяват първите си записи в Германия (самостоятелно и като съпровод на Тони Шеридън).

“Бийтълс" са наградени с ордена на Британската империя през 1965 г. Периодът от 1963 г. до 1966 г. е известен като "бийтълсмания".