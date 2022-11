Пловдивчанин се нареди сред шестимата финалисти в деветия сезон на „Гласът на България“. Право да пеят за голямата награда от 50 бона получиха участниците, събрали най-много есемеси от зрителите по време на полуфинала.

Сред щастливците е 38-годишният пловдивчанин Виктор Стамболов, който е от отбора на Любо Киров. Фронтменът на култовата банда Gabana взриви сцената на тв шоуто с акустично изпълнение и страхотен рок аранжимент на емблематичната балада на Уитни Хюстън I Will Always Love You. Мнозина познават Виктор и като дистрибутор на мотоциклети, но той винаги е твърдял, че музиката е в кръвта му. Преди десетина години талантът се изявяваше и като китарист на група P.I.F. Участва с Gabana и като гост-музикант в няколко издания на фестивала Seattle Night.

Останалите финалисти са Жаклин Таракчи от отбора на DARA, Соня Михайлова и Александър Петров от отбора на Галена, Десислава Латинова от отбора на Иван Лечев и Калоян Николов от отбора на Любо Киров. Всички ще стъпят на сцената на големия финал на музикалното шоу тази неделя от 20:00 часа на живо по bTV.

Броени часове след полуфинала финалистите вече репетират усилено за предстоящото грандиозно шоу в неделя вечерта. Всеки от тях е готов и ще даде всичко от себе си, за да грабне титлата „Гласът на България“ и солидната финансова награда.