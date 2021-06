Music Daze започва днес! Вижте пълната програма на фестивала

Този петък, събота и неделя всички пътища водят към Пловдив, защото в града на тепетата стартира Music Daze – първият летен фестивал в България за 2021 година! Очакват се весели компании и фенове от цяла България, които идват в града за да изживеят дългоочакваната емоция от фестивална еуфория и музика на живо и да се потопят в любимата атмосфера на Пловдив!

· Най-важната новина за всички е - времето в Пловдив е слънчево и топло! Прогнозните температури за фестивалните дни са между 25 и 27 градуса, дъжд няма да вали, очаква ни супер уикенд!

· Съвсем на финалната права, в програмата на MUSIC DAZE се включва и A.L.E.K.S., той ще открие програмата на 12 юни 2021, събота. A.L.E.K.S. ще представи авторската музика от дебютния си проект "Late Night Thoughts", както и няколко неиздадени парчета.

· Ето го и пълният график на фестивала по часове

11 юни 2021, петък

16.30 часа – отваряне на врати

17.00 часа – K.LINA

18.00 часа – Stop The Schizo

19.30 часа - Nouvelle Vague

21.30 часа – DJ Burak Yeter

12 юни 2021, събота

16.30 часа – отваряне на врати

17.00 часа - A.L.E.K.S

18.00 часа – Krekhaus

19.30 часа - Me and My Devil

21.00 часа - Dub FX feat. Mr Woodnote

13 юни 2021, неделя

16.30 часа – отваряне на врати

17.00 часа – Le'Push

18.00 часа – Innerglow

19.30 часа – Керана и космонавтите

21.00 часа – Ицо Хазарата и Ъпсурт, DJ Cass, Мария Драгнева и балет „Нова“

· Важна информация за билетите.

Билетен център Пловдив (касата пред фонтана на Община Пловдив, площад „Стефан Стамболов“ N 1) - работи и продава билети всеки ден до 18.00 часа;

- касите на хълм Бунарджика отварят всеки фестивален ден в 16.00 часа. На Music Daze схемата, която изпращаме сме посочили точното мястото на всяка една от тях.

- организаторите съветват – за да се избегнат максимално тапи по алеите към връх Бунарджика, използвайте опцията за онлайн купуване на билети [email protected] - не е необходимо да ги разпечатвате, ще могат да се чекират директно през телефон! Купете от този линк

· Важна информация за достъпа до фестивала

Music Daze ще се проведе на самият връх на хълм Бунарджика. Прилагаме схема на фестивала и входовете за достъп. До тях се стига от пловдивския булевард „Руски“. Достъпа до фестивалната зона ще е само пешеходен, коли няма да се допускат. Полиция ще регулира движението още преди тепето, така че да не стават тапи и задръствания.

· От мерки за сигурност, в зоната на фестивала няма да се допускат зрители с бутилки, остри предмети и оръжие. В зоната на Music Daze плащането на билети, храна и напитки ще става само в брой.

· Деца до 9 години ще се допускат без билет, но трябва да се представи попълнена декларация за придружител, можете да се изтегли от този линк:

Ще бъде предоставяна и на място, но това ще забави достъпа.

Билети:

Music Daze се организира от Blue Hills Events – https://www.facebook.com/bluehillsevents/