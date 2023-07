Мрежата прегря: Банда Банда не прилича на себе си СНИМКИ

Андреа Банда Банда се прекръсти на Andrea Barbie Barbie. Това се случи на свежа фотосесия с филмови герои, а мрежата прегря от комплименти към младата инфлуенсърка.

"Страхотна си", "Мега готино", "Бахти веселото настроение", похвалиха снимките нейните почитатели.

"It’s Barbie’s world and you are just living in it!" (Това е светът на Барби и ти просто живееш в него), написа Андреа.