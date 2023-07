Морган Уолън оглави класацията на "Билборд", но защо?

Американската кънтри звезда Морган Уолън е начело на класацията на "Билборд" за сингли с парчето си "Last Night" за 14-а седмица, съобщи сайтът на изданието, пише fakti.bg.

Песента е от албума му "One Thing at a Time". За първи път тя оглави подреждането през месец март. Миналата седмица Уолън слезе на втора позиция, но тази отново е на върха.

"Last Night" е петата песен в историята на класацията за сингли на "Билборд", останала начело за толкова дълъг период от време, макар и с прекъсване.

Второто място в чарта Хот 100 е за Люк Кумс и "Fast Car", която се изкачва позиция. Парчето е кавър на сингъла на Трейси Чампан от 1988 г.

Оливия Родриго и хитът ѝ "Vampire" се нареждат на трето място. Това е пилотният сингъл от предстоящия албум на изпълнителката "Guts", планирано да е на пазара на 8 септември.

Четвърти са нигерийският певец Рема и Селена Гомес с хита "Calm Down".

На пето място в подреждането е Тейлър Суифт с "I Can See You (Taylor's Version) (From the Vault)", което дебютира тази седмица в Топ 100 на "Билборд". Сингълът е от албума ѝ "Speak Now (Taylor's Version)"- презаписаната версия на "Speak Now" от 2010 г. .

Американската певица има още две песни в челната десетка на класацията - на девета позиция е "Cruel Summer" от продукцията c "Lover", следвана от "Karma", включен в албума ѝ "Midnights".

Тейлър Суифт е и първата певица след "Бийтълс", която има три хита от три различна албума в топ 10 на подреждането на "Билборд", отбелязва изданието. Ливърпулската четворка успява да постигне това през 1964 г.

Всичките 22 парчета от последния албум на Суифт "Speak Now (Taylor's Version)" са в топ 100 на класацията на "Билборд".

Четири албума на Тейлър Суифт намериха място в челната десетка на тазседмичната класацията Билборд 200. Тя оглавява чарта с продукцията"Speak Now (Taylor's Version)". В топ 10 влизат също "Midnights" (пето място), "Lover (седмо място) и "Folklore" (десето място).