Любимата мадама на милиони мъже от 80-те на миналия век – Саманта Фокс, се завръща в София за диско парти. Тя ще пристигне у нас със своята законна съпруга – норвежката Линда Олсен, която е мениджър на турнетата й. Двете ще останат няколко дни в София.

Саманта Фокс и жена й Линда

Британската певица е хедлайнер на парти с музика от 80-те и 90-те на 24 ноември в Ялта. Тя обещава да изпълни в оригинал своите незабравими хитове, както и последни ремикси на актуалното си творчество, пише БТА.

На родна земя Фокс ще пристигне със своя група балет.

Хитът "Touch Me (I Want Your Body)" ще звучи на събитието, което ще отдаде почит на жените в диско музиката от 70-те, 80-те и 90-те години. Tой превръща Саманта Фокс в международна звезда, която продължава да обикаля света със своята музика и да изнася концерти.

Песента има много версии. Фокс обещава да изпълни оригинала и последния ремикс на сингъла, написана от Марк Шрийв, Джон Астроп и Пит Харис. Песента e издадена на 10 март 1986 г. като дебютна от едноименния албум, в който "Never Gonna Fall in Love Again" и "Drop Me a Line" са от B-страната. Тя достигна челната десетка в редица страни, включително №1 в Канада и Австралия, а в САЩ е номер 4.

Преди музиката Саманта Фокс е известна като топлес модел в таблоидния вестник "The Sun", където се появява редовно от 1983 до 1986 г. Тя стана една от най-фотографираните британски жени от 80-те и един от най-известните секс символи на 80-те, припомнят организаторите. Личният живот на Фокс е сред най-обсъжданите през годините.

Имала е връзка с Пол Стенли от група Kiss, а преди няколко години се ожени за норвежката Линда Олсен.