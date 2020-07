Мистериозно в поп фолка! Алисия шашна всички с тази СНИМКА

Алисия отново заинтригува феновете си, публикувайки секси кадър в социалната мрежа. Във фейсбук тя се пусна в оскъден тоалет, като на левия ѝ крак се вижда татуировката, за която се смята, че е посветена на футболиста Ники Михайлов, с когото имаха сериозна връзка.

Фолк певицата Алисия не може да забрави романа си с футболиста Ники Михайлов, а за него все още продължава да ѝ напомня татуировка на бедрото, отбелязва HotNews.

"Love me like а lover Treat me like a friend" гласи надписът на левия крак на красивата брюнетка.

Предполага се, че кадърът е от предстоящо видео на певицата. Постът към снимката пък гласи: Обратното броене започва...

Алисия и Ники Михайлов имаха връзка няколко години, преди той накрая да се събере с Николета Лозанова. Николета пък беше съпруга на Валери Божинов, от когото Алисия има син.