Невероятен фурор предизвика Концерта с цел отличаване и награждаване на десет от най-успешните български деца на музикалната сцена - проект на Мисис Европа Манита Вартан. Самата тя, освен автор, беше и водещ на събитието, на което малките-големи звезди бяха наградени с приза “Успешно дете на България 2024”. Това е десетата благотворителна инициатива за талантливи деца на миската, която отново си партнира с певицата Ваня Вълкова, а наградите бяха осигурени от спонсори. Всяко дете поднесе на пловдивската публика по една песен, след което получи зьаслужени бърни аплодисменти.





“Най-голямата Радост за мен е да създавам условия за презентирането на младите български таланти, правя го само заради вас и заради труда ви”, сподели емоцията си Мис Манита.

Ето и кратките визитки на лауреатите:

1. Мария Бояджиева 12г. - Пловдив. Още в ранна детска възраст майка й я записва на пиано и солфеж. От 6-годишна свири на цигулка, а от 5-ти клас постъпва СУ „Любен Каравелов” в Пловдив. Тя изпълни песента „Дай си ма, майчинко” от Родопска фолклорна област.



2. Мине Исмаил на 5 г. - Пловдив. Тя омайва всеки слушател с прекрасния си глас и излъчването си по време на изпълнение. Макар и на толкова крехка възраст, Мине може да се похвали със своите извоювани награди от няколко фолклорни фестивала в Широка лъка, Лясковец, Пловдив и други.



3. Надежда Гурева на 8 години, възпитаник на Музикална школа „Фолклорно бъдеще” Част от постиженията й са : - 1во място на Международен фолклорен фестивал "Слав Бойкин" , Национален фолклорен конкурс "Заблеяло ми агънце"- Лясковец, Национален фолклорен конкурс "Широка Лъка и други. Тя изпълни песента „Изгоряха девет гори” .







4. Виолета Борикова на 8 год. - Пловдив. Виолета доказва своя талант на множество конкурсни фестивални сцени. През месец май участва в Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце” и печели 1-ва награда, както и запис в Българското национално радио. Има сребърен медал и диплом от Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче” в Стара Загора, както и сребърен медал и диплом от Национален фолклорен конкурс „Широка лъка пее, свири и танцува”.







5. Петокласникът Димитър Георгиев е едно от артистичните чудеса на България. Абсолютист в музиката, той притежава рядката способност да възприема, запаметява и възпроизвежда тоновите височини и техните функционални зависимости, както и да определя абсолютната височина на музикалните звуци. В момента изучава вокално пеене в HighLight Sing Academy. Има редица участия в концерти и конкурси на българска и международна сцена и и много награди. Даровитото момче има спечелени над 50 златни и 30 сребърни медала, както и няколко номинации GrandPrix в България, Сърбия, Румъния, Малта и други държави.



6. 12-годишната Мира Мончева от София е живото доказателство, че дарбата и патриотизмът се предават по наследство. Потомка е на славния род Параскевови, създатели на българското знаме, и гордо прославя родината ни по света. Дядо ѝ Павел Мончев от рода Параскевови разказва, че за първообразът на родния трибагреник е браилското знаме. Идеята за създаването му принадлежи на българския патриот от Браила Иван Параскевов, а изработването и извезването му е дело на неговата дъщеря Стиляна Параскевова. Именно тяхна потомка е прекрасната Мира с ангелски глас . Мира е участвала в повече от 70 национални и международни конкурса в цяла Европа.









7. Елизабет Армен от Пловдив. В момента е ученичка в Национално училище по музикално и танцово изкуство “Добрин Петков” – Пловдив със специалност “пиано”. В периода от 5 до 7-годишна възраст става носителка на 70 отличия от международни и национални конкурси в цяла Европа, Париж, Рим, Лондон, Малта и други. Обикаля цялата страна и участва на форуми в чужбина, като успехите ѝ започват още от първия конкурс, на който се явява в родния Пловдив. Последния й голям успех е в Ереван преди седмица където печели “Суперзвезди на Армения 2024” и голямото гранд при на конкурса в своята възрастова група.



8 . Неслучайно Райна Попгеоргиева е панагюрка. Градът продължава да се радва на силни и много талантливи дами, които прославят страната ни със способностите си. Една от тях е миналогодишната стипендиантка на МОН – момичето с кристален глас Кристина Гочева. Във времето Кристина участва в редица международни конкурси, носител е на повече от 10 Гран при награди и на над 50 златни, сребърни и бронзови медала. Най-новото й международно отличие е на френската сцена, като печели първо място в Париж тази пролет.









9. Кристина Енчева 12 г. - Горна Оряховица. През последните 6 години момичето прославя България с концертите си у нас и в чужбина. Носителка е на многобройни Гранд при призове и медали. Едни от най-големите ѝ постижения са грандиозното шоу Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2023 на The Voice Radio and TV Bulgaria. Големият финал на турнето на площад „Александър Батенберг“ в столицата едва побра всички, дошли да видят на живо своите любими изпълнители. През 2023 година 9 пъти е спечелила Гран при и Джуниър Гран при на редица международни и национални конкурси в България и Европа.



10. Лора Куруджиева е на 16 години и е част от панагюрската вокална школа. Тя е ученичка на Нона Немигенчева и Пепа Филина. Занимава се с музика от 4-годишна. Участва на международни конкурси в Латвия, Полша, Италия, Сърбия и Сингапур, както и в национални състезания по пеене. Италианската публика и жури също са впечатлени от уменията ѝ, а в Сингапур печели второ място. Джаз сензацията има многобройнизлатни, сребърни и бронзови медали.