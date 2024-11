"Тези, които не са с Бионсе или в приятелския ѝ кръг, не свършват добре"

Една конспирация, повтаряща се отново и отново, накрая се превръща в истина. Като например тази, която се носи в последно време за Бионсе и която я превръща в синоним на "страх" за много изпълнители, пише Дир.бг.

Дали обаче е на 100% достоверна - никой не може да каже. Все пак това са социалните мрежи и понякога някои истини могат да се изкривят. Въпреки това, за някои, които не са запознати, конспирациите около Би започват покрай скандалите с Шон Комбс. Говори се, че тя и съпругът й, Джей-Зи, са в приятелски отношения със скандалния рапър, а "тези, които не са с тях или в приятелския им кръг, не свършват добре".

Конспиративните теории невинаги са нещо лошо. Отключват много страни на въображението, което, както всички знаем, е необятно.

Но последните легенди, носещи се в TikTok, минават всякакви граници. Някои от тях показват, че още в началото на новия век, когато поп културата тепърва се разраства, не толкова популярните тогава изпълнители, сега световноизвестни, са изпитвали страхопочитание към Бионсе. Инфлуенсъри си позволяват да споменават имената на Тупак, Биги, Алия, Британи Мърфи, Майкъл Джексън и много други знаменитости, които са починали трагично и неочаквано. Покрай тях и името на Би започва да се споменава все по-често.

"Докато Алия беше принцесата на попа, Бионсе трябваше да бъде кралицата. Ако Алия не беше умряла, днес никой нямаше да знае за Бионсе", е култовото изречение, което се разпространява в социалните мрежи, заедно със стари снимки на Би и Алия заедно.

След това в TikTok заваляват и видеоклипове, в които най-големите знаменитости в света изненадващо винаги благодарят и споменават Бионсе, докато получават награди на важни събития. Което провокира въпросите: "Защо всички постоянно я споменават, когато тя не печели нищо? Задължени ли са или просто се страхуват?"

И така, ако изключим подигравките около Би и всички, които не пропускат да изразят своите благодарности за щяло и нещяло към певицата, кои звезди назад във времето я споменават?

Кание Уест и Тейлър Суифт, 2009 г.

През 2009 г. се случва може би най-странният момент в историята на музикалната индустрия. На видео музикалните награди на MTV Кание Уест прекъсва речта на Тейлър Суифт, която в този момент взима наградата за "Най-добро видео от жена изпълнител" за клипа към песента "You Belong with Me".

Докато Тейлър благодари на публиката, Кание излиза на сцената, взема микрофона и заявява, че Бионсе е трябвало да получи наградата за видеоклипа си "Single Ladies", което предизвиква шок. По-късно същата вечер, след като Тейлър печели втора награда, Би я призовава все пак да завърши речта си, която Кание отново прекъсва. Тази случка, наред с други, довежда до дългогодишната вражда между Тейлър и Кание. Твърди се обаче че така Уест се е опитал "да спаси живота на Суифт".

Адел, 2017 г.

На наградите "Грами" през 2017 г. Адел печели приза за албум на годината. Бионсе също е номинирана в тази категория. По време на речта си Адел казва, че Би е тази, която е заслужила наградата за албума си Lemonade. Тя също така признава, че изпълнителката е човек, на когото се е възхищавала през целия си живот и който е източник на вдъхновение за мнозина. Дори избухва в сълзи и чупи наградата си наполовина.

Лизо, 2023 г.

Шест години по-късно Бионсе отново не печели "Грами" нито в категориите "Песен на годината", нито в "Албум на годината". По това време тя е победена от Лизо, която също използва екранното си време, за да благодари на Би и да похвали музиката й.

Джей-Зи, 2024 г.

Когато съпругът на Бионсе, Джей-Зи, получава "Грами" за приноса си към музикалната индустрия, той споменава жена си и факта, че тя никога не е печелила наградата за албум на годината. "Това няма смисъл", казва от сцената той.

А каква е връзката на Бионсе с Шон Комбс?

Би, Джей-Зи и Шон имат дългогодишно приятелство, основано на лични и професионални отношения в музикалната индустрия.

Джей и Шон са приятели от началото на 90-те години на миналия век, когато и двамата стават известни по едно и също време. Приятелството им продължава десетилетия и включва множество музикални сътрудничества и бизнес начинания. През 1997 г. те работят по дебютния албум на Комбс и оттогава се подкрепят публично, появявайки се заедно на различни събития.

През 2003 г. пък Бионсе и Комбс записват заедно песента "Summertime".

Въпреки че в момента няма доказателства, че една от най-влиятелните двойки в шоубизнеса са пряко замесени в предполагаемите случаи срещу Шон, наскоро се появяват слухове, че ситуацията около ареста му е причинила напрежение в брака им. Всички тези факти няма как да не провокират мислещите хора да стигнат до някои странни въпроси.

Защо известните и богатите се чувстват задължени да изричат хвалебствия, адресирани до Бионсе, нейните невероятни качества и творческа кариера? Защо се страхуват за собствените си позиции и как те са обвързани с мнението на Би и Джей-Зи? И какво би могло да се случи толкова, ако една спечелена музикална награда бъде получена без задължителните благодарствени слова към известната двойка?