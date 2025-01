Носителят на награда "Оскар" заяви, че домът му в Малибу е напълно изпепелен и разкритикува губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм

Къщата на актьора Мел Гибсън е един от имотите, унищожени от пожарите в Лос Анджелис, посочва ВВС, цитиран от Дир.бг.

В предаването NewsNation's Elizabeth Vargas Reports носителят на награда "Оскар" заяви, че домът му в Малибу е напълно изпепелен и разкритикува губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм. "Всичко е в пепел, загубих вещите си", коментира в ефир Гибсън, който е притежавал имота от 15 години. Той заяви, че заедно със семейството си са спазили заповедта за евакуация и с близките си е в безопасност.

Що се отнася до критиката, която отправи към Нюсъм, австралиецът каза: "Имам усещането, че всички наши данъци са отишли за гела за коса на Гавин. Уверяваше ни, че са предприели мерки, а се оказа, че нищо подобно не са направили."

Лос Анджелис се сблъска с най-тежките горски пожари в историята си, довели до евакуацията на над 180 000 души. По информация на ВВС най-малко десетина са загинали и са изпепелени хиляди сгради.

В социалните мрежи пък множество известни личности разказаха как са загубили имотите си, а официални лица предупредиха, че по-силните ветрове могат да разпалят още повече пламъците.

Вследствие на непредприетите мерки за сигурност, новоизбраният президент Доналд Тръмп призова Нюсъм да подаде оставка, като заяви, че "една от най-добрите и красиви" части на САЩ "гори до основи".

California Governor Gavin Newsom faced criticism, including from president-elect Donald Trump, over claims that firefighters did not have enough water in their fire hydrants.https://t.co/4PgOhutf9P pic.twitter.com/zkf24o2lPR