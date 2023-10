Майли Сайръс - от Хана Монтана до бунтарка №1

Попиконата Майли Сайръс е родена на 23 ноември 1992 г. в Нашвил, Тенеси. Дъщеря е на Летиша Джийн (Тиш) и кънтри певеца Били Рей Сайръс. Родителите на Майли са я кръстили Дестини (съдба) Хоуп (надежда), защото те вярвали, че тя ще направи велики неща. Прякорът <210> е Smiley (Смайли), което по-късно се превръща в Майли, идва от това, че като малка тя се усмихвала много. Тя има пет братя и сестри - двама полубратя, една полусестра и по-малки брат и сестра.

Сайръс учи в началното училище Heritage в Тенеси. Когато навършила осем години, семейството й се преместило в Торонто, Канада, където бащата й Били Рей играе роля в телевизионния сериал Doc (2001). Малката Майли бързо се увлича от телевизионните камери и само на 13-годишна възраст постига успех, за който все още не подозира, че ще промени живота й. Сайръс е избрана за главната роля в супер успешния сериал на “Дисни” Хана Монтана.

Продукцията се оказва невероятен трамплин. Няма дете, което да не гледа сериала, който е забавен, поучителен и показва на подрастващите как да се справят с проблеми в училище, в семейството или с приятелите си. Продукцията се излъчва от 2006 до 2011 г. и по това време ликът на Майли Сайръс е по всички тетрадки, тениски и други сувенири на тийнейджърите.

През 2008 г., само на 16, намира място в класацията на списание Time за 100-те най-влиятелни личности на света, а в подобна класация на списание Forbes е на 35-о място, печелейки 25 милиона приходи за година. Песните от сериала оглавяват всички класации.

След края на ерата „Хана Монтана“ Майли Сайръс се захваща с развитието на своя музикална кариера. Тотално променя своя образ и поведение, като от нежно и наивно момиче се трансформира в непослушната дама, която обича връзките с мъже и жени и се забавлява така, сякаш след няколко часа идва краят на света. Стъпка по стъпка скандалното й поведение и действия застават на челно място в живота​ й, а тя често е на първа страница по вестниците, но не заради музикални постижения, а заради различни изцепки. Майли употребява алкохол, пуши марихуана, прави си татуировки, пада си по пиърсинги, не се свени от това да показва все повече и повече от тялото си. Както е навсякъде по света - скандалът и голотата продават.

Въпреки всички свои пороци тя се превръща в музикален идол само в рамките на няколко години, става пример за подражание на милиони тийнейджъри по света и „рекламно лице“ на провокацията.

През 2013 г. Майли записва албума Bangerz и разбунва духовете. Той излиза по време, когато певицата и актриса започва своята буйна трансформация. Две години по-късно следва втори албум - Miley Cyrus And Her Dead Petz. Става ясно, че Майли е събрала в едно песни за нейните мъртви животни. През 2016 г. достига друг връх в своята кариера - заема престижното място на жури/ментор във формата The Voice.

След голяма почивка Майли се завръща на сцената през май 2017 г. с новата си песен Malibu. Тя спира тревата, като казва, че иска да се фокусира върху кариерата си. Малко след това издава други две нови песни - Inspired и Week Without You, а в края на септември същата година пуска новия си, трети поред албум - Younger Now. В кариерата си през следващите години тя достига недостижими върхове. През януари 2018 г. Майли пее на сцената на "Грами" заедно със сър Елтън Джон. Излиза на една сцена и ходи по турнета с Metallica.

Бури в интимния живот

Майли Сайръс буди любопитството на публиката и с бурния си интимен живот. В края на 2019 г. тя официално се разведе с австралийския актьор Лиъм Хемсуърт, с когото имаха 10-годишна връзка, белязана от безкрайни раздели и събирания. През 2020 г. си хвана ново гадже - певеца Коди Симпсън, скоро след това се раздели и с него. Наскоро Сайръс призна, че по време на първата вълна на пандемията отново е залитнала към алкохола и постоянно била пияна, но за кратко успяла отново да стъпи на краката си.



Flowers задмина хитовете на Адел

Успехът определено й отива, а това се потвърждава с хита Flowers, който Майли издаде в началото на тази година. Песента задмина дори рекорда на талантливата Адел. Повече от 252 седмици хитът стои на първо място сред най-популярните песни на радиостанциите в САЩ. Според Billboard това постижение на Сайръс изпреварва Адел по най-дълъг пореден престой под номер 1 в класацията Adult Contemporary от жена изпълнител. Преди това Easy on Me на Adele държи рекорда 24 седмици.