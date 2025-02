Мей Мъск блести в Ню Йорк – възрастта не е граница за модния подиум

76-годишната Мей Мъск, майка на технологичния визионер Илон Мъск, доказа, че стилът и елегантността нямат възраст. Тя закри впечатляващото шоу на китайския моден бранд Juzui по време на Седмицата на модата в Ню Йорк, впечатлявайки публиката със своята осанка и неподражаем стил.

Thank you Juzui and the fabulous designer Taoray Wang, for inviting me to close and lead the finale in your @nyfw show again. It was great fun, as always. #ItsGreatToBe76 pic.twitter.com/dGgJRO7UzE